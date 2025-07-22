Украинская модель Мария Ковальчук впервые рассказала, что с ней произошло

Ковальчук призналась, что произошло в Дубае —главное из интервью
Украинская OnlyFans-модель Мария Ковальчук, которую в марте нашли с многочисленными травмами в Дубае, впервые рассказала, что произошло. По ее словам, она отдыхала с российскими мажорами.
Об этом девушка сказала в интервью российской пропагандистке Ксении Собчак.
Избиение модели в Дубае
Сейчас девушка находится в Норвегии, где проходит реабилитацию после того, как в марте ее нашли со сломанным позвоночником и конечностями.
По ее словам, 11 марта она проспала свой авиарейс, поэтому не вылетела в Таиланд. На первом этаже отеля Five Jumeirah Village, в котором Ковальчук остановилась, она встретила парня Артема, с которым накануне познакомилась в караоке.
Он пригласил ее переночевать в его номере, а дальше воспользоваться частным самолетом отца для поездки на Таиланд — девушка согласилась. Там состоялась вечеринка, на которой были российские и донецкие мажоры.
Как уточнила Мария, одним из них был сын донецкого бизнесмена Олега Папазова Артем, который проживает в ОАЭ и ведет бизнес в России. Также на вечеринке были россиянин Алексей Крашенников, который покинул вечеринку, белорус Александр Лоптицкий, российский блогер Александра Мерцалова и украинка Милена Долганова.
В номере были алкоголь и наркотики, мужчины требовали от Ковальчук интимной близости и угрожали, говоря, что "она принадлежит им". Затем у нее забрали паспорт, вещи и силой удерживали в номере.
"Они начали вести себя неадекватно, бить бутылки. Пол был усыпан битым стеклом. Там было невозможно ходить босиком", — сказала девушка.
Мария несколько раз пыталась убежать, после чего оправилась с тяжелыми травмами. Она считает, что мужчины с вечеринки жестоко избили ее, после чего сбросили с высоты на дорогу.
Мать девушки рассказала, что ее дочь уже перенесла по меньшей мере восемь сложных операций, передвигается на кресле колесном и костылях, а кости одной ноги до сих пор не срослись. Также после избиения Мария имеет проблемы с памятью.
Напомним, после того, как Мария Ковальчук исчезла в Дубае, ее нашли в одной из больниц в тяжелом состоянии.
А полиция Дубая сообщала, что травмы девушки являются следствием падения с высоты на строительной площадке.
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