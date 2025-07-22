Украинская модель Мария Ковальчук впервые рассказала, что с ней произошло

Мария Ковальчук. Фото: кадр из видео

Украинская OnlyFans-модель Мария Ковальчук, которую в марте нашли с многочисленными травмами в Дубае, впервые рассказала, что произошло. По ее словам, она отдыхала с российскими мажорами.

Об этом девушка сказала в интервью российской пропагандистке Ксении Собчак.

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Сейчас девушка находится в Норвегии, где проходит реабилитацию после того, как в марте ее нашли со сломанным позвоночником и конечностями.

По ее словам, 11 марта она проспала свой авиарейс, поэтому не вылетела в Таиланд. На первом этаже отеля Five Jumeirah Village, в котором Ковальчук остановилась, она встретила парня Артема, с которым накануне познакомилась в караоке.

Он пригласил ее переночевать в его номере, а дальше воспользоваться частным самолетом отца для поездки на Таиланд — девушка согласилась. Там состоялась вечеринка, на которой были российские и донецкие мажоры.

Как уточнила Мария, одним из них был сын донецкого бизнесмена Олега Папазова Артем, который проживает в ОАЭ и ведет бизнес в России. Также на вечеринке были россиянин Алексей Крашенников, который покинул вечеринку, белорус Александр Лоптицкий, российский блогер Александра Мерцалова и украинка Милена Долганова.

Мария Ковальчук. Фото: соцсети

В номере были алкоголь и наркотики, мужчины требовали от Ковальчук интимной близости и угрожали, говоря, что "она принадлежит им". Затем у нее забрали паспорт, вещи и силой удерживали в номере.

"Они начали вести себя неадекватно, бить бутылки. Пол был усыпан битым стеклом. Там было невозможно ходить босиком", — сказала девушка.

Мария несколько раз пыталась убежать, после чего оправилась с тяжелыми травмами. Она считает, что мужчины с вечеринки жестоко избили ее, после чего сбросили с высоты на дорогу.

Мать девушки рассказала, что ее дочь уже перенесла по меньшей мере восемь сложных операций, передвигается на кресле колесном и костылях, а кости одной ноги до сих пор не срослись. Также после избиения Мария имеет проблемы с памятью.

Напомним, после того, как Мария Ковальчук исчезла в Дубае, ее нашли в одной из больниц в тяжелом состоянии.

А полиция Дубая сообщала, что травмы девушки являются следствием падения с высоты на строительной площадке.