Українська модель Марія Ковальчук вперше розповіла, що з нею сталося

Марія Ковальчук. Фото: кадр з відео

Українська OnlyFans-модель Марія Ковальчук, яку в березні знайшли з численними травмами у Дубаї, вперше розповіла, що сталося. За її словами, вона відпочивала з російськими мажорами.

Про це дівчина сказала в інтерв'ю російській пропагандистці Ксенії Собчак.

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Побиття моделі у Дубаї

Наразі дівчина перебуває у Норвегії, де проходить реабілітацію після того, як у березні її знайшли зі зламаним хребтом і кінцівками.

За її словами, 11 березня вона проспала свій авіарейс, тому не вилетіла до Таїланду. На першому поверсі готелю Five Jumeirah Village, в якому Ковальчук зупинилася, вона зустріла хлопця Артема, з яким напередодні познайомилася у караоке.

Він запросив її переночувати в його номері, а далі скористатися приватним літаком батька для поїздки на Таїланд — дівчина погодилася. Там відбулася вечірка, на якій були російські та донецькі мажори.

Як уточнила Марія, одним з них був син донецького бізнесмена Олега Папазова Артем, який проживає в ОАЕ і веде бізнес у Росії. Також на вечірці були росіянин Олексій Крашенніков, який покинув вечірку, білорус Олександр Лоптицький, російська блогерка Олександра Мерцалова та українка Мілена Долганова.

Марія Ковальчук. Фото: соцмережі

У номері були алкоголь і наркотики, чоловіки вимагали від Ковальчук інтимної близькості й погрожували, кажучи, що "вона належить їм". Потім у неї забрали паспорт, речі і силоміць утримували в номері.

"Вони почали вести себе неадекватно, бити пляшки. Підлога була всипана битим склом. Там було неможливо ходити босоніж", — сказала дівчина.

Марія кілька разів намагалася втекти, після чого оговталась з важкими травмами. Вона вважає, що чоловіки з вечірки жорстоко побили її, після чого скинули з висоти на дорогу.

Матір дівчини розповіла, що її донька вже перенесла щонайменше вісім складних операцій, пересувається на кріслі колісному та милицях, а кістки однієї ноги досі не зрослися. Також після побиття Марія має проблеми з пам’яттю.

Нагадаємо, після того, як Марія Ковальчук зникла в Дубаї, її знайшли в одній з лікарень у важкому стані.

А поліція Дубая повідомляла, що травми дівчини є наслідком падіння з висоти на будівельному майданчику.