Модель Марія Ковальчук зникла у Дубаї — у поліції ОАЕ виступили із заявою

Українська модель Марія Ковальчук. Фото: ae3marylu/Instagram

Поліція Дубая повідомила, що 20-річна українська модель Марія Ковальчук перебуває в лікарні та отримує медичну допомогу після того, як вона отримала серйозні травми. Дівчина нібито впала з висоти, але рідні мають власну версію.

Про це пише The Mirror.

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За інформацією правоохоронців, дівчина могла отримати важкі травми після того, як зайшла на будівельний майданчик і впала з висоти.

"Поліція підтверджує, що громадянка України, яку раніше вважали зниклою безвісти, наразі госпіталізована, їй надається медична допомога в присутності її родини. Комплексне розслідування показало, що вона отримала серйозні травми після того, як потрапила на будівельний майданчик і впала з висоти", — йдеться у повідомленні.

Поліція Дубая продовжує тісно співпрацювати з її родиною та відповідними органами влади, щоб надати всю необхідну допомогу.

Водночас росЗМІ повідомили, що у Ковальчук зламані кінцівки та хребет, також вона не може говорити.

Нагадаємо, модель OnlyFans Марія Ковальчук прилетіла до Дубая ще 15 лютого. Потім 9 березня, у свій день народження, вона відвідала вечірку, ймовірно, організовану шейхами. Згодом Ковальчук зателефонувала матері й схвильованим голосом повідомила, що залишиться в готелі з чоловіками, яких нещодавно зустріла. Після цього зв’язок із нею обірвався на вісім днів. Родичі дівчини припускають, що її могли утримувати силоміць та гвалтувати, а потім викинули.