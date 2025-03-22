Модель Мария Ковальчук пропала в Дубае - в полиции ОАЭ выступили с заявлением

Украинская модель пропала в Дубае — в полиции раскрыли детали
Полиция Дубая сообщила, что 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук находится в больнице и получает медицинскую помощь после того, как она получила серьезные травмы. Девушка якобы упала с высоты, но родные имеют собственную версию.
Об этом пишет The Mirror.
Новые детали от полиции Дубая
По информации правоохранителей, девушка могла получить тяжелые травмы после того, как зашла на строительную площадку и упала с высоты.
"Полиция подтверждает, что гражданка Украины, которую ранее считали пропавшей без вести, сейчас госпитализирована, ей оказывается медицинская помощь в присутствии ее семьи. Комплексное расследование показало, что она получила серьезные травмы после того, как попала на строительную площадку и упала с высоты", — говорится в сообщении.
Полиция Дубая продолжает тесно сотрудничать с ее семьей и соответствующими органами власти, чтобы предоставить всю необходимую помощь.
В то же время росСМИ сообщили, что у Ковальчук сломаны конечности и позвоночник, также она не может говорить.
Напомним, модель OnlyFans Мария Ковальчук прилетела в Дубай еще 15 февраля. Затем 9 марта, в свой день рождения, она посетила вечеринку, вероятно, организованную шейхами. Впоследствии Ковальчук позвонила матери и взволнованным голосом сообщила, что останется в отеле с мужчинами, которых недавно встретила. После этого связь с ней оборвалась на восемь дней. Родственники девушки предполагают, что ее могли удерживать силой и насиловать, а потом выбросили.
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