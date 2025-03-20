Зникнення українки в Дубаї — що відомо про Марію Ковальчук

Марія Ковальчук. Фото: соцмережі

Українська 20-річна модель Марія Ковальчук зникла в місті Дубай. Її знайшли в одній з лікарень у важкому стані.

Про дівчину розповіли у матеріалі OBOZ.UA.

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Зникнення Ковальчук

У 2023 році спалахнув скандал з подругою українки, яка має громадянство Росії — Ангеліни Дорошенкової. Вона звинувачувала Україну у "самообстрілі", а потім зібралася у Львів до подруги та запитала у підписників, як потрапити туди з російським паспортом.

Саме росіянка повідомила про те, що Ковальчук кілька днів не виходила на зв'язок. Це сталося на 9 березня — її бачили на вечірці в компанії двох чоловіків, які назвали себе представниками модельного агентства. Пізніше вона сказала матері, що збирається переночувати в них, а 11 березня планувала летіти до Таїланду.

Марія Ковальчук. Фото: соцмережі

Тоді вона не з'явилася на рейс, а вже через десять днів після зникнення дівчину знайшли в одній із лікарень Дубая у важкому стані. За словами матері, її донька не має з собою документів і телефону й навіть не може говорити. Також вона перенесла три складні операції.

У матеріалі йдеться, що на тій вечірці мали бути обидві дівчини, але Дорошенкова поскаржилася на здоров'я і поїхала до Росії, залишивши подругу саму в чужій країні.

Чим відома Ковальчук

Марія Ковальчук. Фото: соцмережі

Дівчина позиціює себе моделлю, але в соціальних мережах розміщує дуже відверті фотографії. Також вона має сторінку на платформі OnlyFans, яка популярна серед зірок порноіндустрії.

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