Исчезновение украинки в Дубае - что известно о Марии Ковальчук

Пропавшую в Дубае украинку нашли в больнице — в каком состоянии
Украинская 20-летняя модель Мария Ковальчук пропала в городе Дубай. Ее нашли в одной из больниц в тяжелом состоянии.
О девушке рассказали в материале OBOZ.UA.
Исчезновение Ковальчук
В 2023 году вспыхнул скандал с подругой украинки, которая имеет гражданство России — Ангелины Дорошенковой. Она обвиняла Украину в "самообстреле", а потом собралась во Львов к подруге и спросила у подписчиков, как попасть туда с российским паспортом.
Именно россиянка сообщила о том, что Ковальчук несколько дней не выходила на связь. Это произошло на 9 марта — ее видели на вечеринке в компании двух мужчин, которые назвали себя представителями модельного агентства. Позже она сказала матери, что собирается переночевать у них, а 11 марта планировала лететь в Таиланд.
Тогда она не явилась на рейс, а уже через десять дней после исчезновения девушку нашли в одной из больниц Дубая в тяжелом состоянии. По словам матери, ее дочь не имеет с собой документов и телефона и даже не может говорить. Также она перенесла три сложные операции.
В материале говорится, что на той вечеринке должны были быть обе девушки, но Дорошенкова пожаловалась на здоровье и уехала в Россию, оставив подругу одну в чужой стране.
Чем известна Ковальчук
Девушка позиционирует себя моделью, но в социальных сетях размещает очень откровенные фотографии. Также она имеет страницу на платформе OnlyFans, которая популярна среди звезд порноиндустрии.
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