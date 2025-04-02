Марія Ковальчук прийшла до тями після тяжких травм - що відомо про стан моделі

Українка Марія Ковальчук. Фото: Марія Ковальчук/Instagram

Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук прийшла до тями у лікарні. Два тижні тому її знайшли в Дубаї з тяжкими травмами після "падіння з висоти".

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Що відомо про стан постраждалої

20-річна Марія отримала перелом хребта та кінцівок. Українка перенесла декілька операцій, досі перебуває в лікарні, але її життю вже нічого не загрожує.

Дівчина прийшла до тями, але поки не може розмовляти.

"Марія нарешті прийшла до тями. Остання операція пройшла успішно, тепер залишилося ще дві", — розповів її друг, передає видання.

Поліція Дубая підтвердила, що травми Ковальчук є наслідком падіння з висоти на будівельному майданчику. За словами лікарів, стан моделі зараз стабільний.

Раніше ми повідомляли про те, що в Дубаї зникла українська 20-річна модель Марія Ковальчук. Згодом стало відомо, що вона перебуває в одній з лікарень міста у важкому стані.

Пізніше поліція Дубая поінформувала, що 20-річна українська модель Марія Ковальчук нібито впала з висоти, але рідні мають власну версію.