Травмована в Дубаї українська модель — відкрито кримінальну справу

Українська модель Марія Ковальчук. Фото: Марія Ковальчук/Instagram

В Україні правоохоронці відкрили кримінальну справу через травмовану українську модель Марію Ковальчук у Дубаї. Відтак, відкрито кримінальне провадження щодо торгівлі людьми.

Про це "BBC Україна" повідомило Головне слідче управління нацполіції.

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Нагадаємо, що українка зникла в Дубаї на початку березня цього року. Тоді близькі та друзі почали її шукати. Вже через тиждень Марію Ковальчук знайшли у важкому стані на узбіччі дороги, після чого її доправили до лікарні.

"За інформацією у ЗМІ, слідчі Національної поліції у Львівській області розпочали окреме кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 149 КК України", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Відтак, ця стаття передбачає покарання за торгівлю людиною, а також вербування, переміщення чи переховування потерпілого з метою експлуатації.

У поліції розповіли, що наразі триває досудове розслідування і деталі щодо нього не розголошують. Як відомо, нині українська модель перебуває у лікарні в Дубаї — там їй зробили декілька операцій. Наразі її життю немає загрози.

Раніше ми повідомляли про те, що в Дубаї зникла українська 20-річна модель Марія Ковальчук. Згодом стало відомо, що вона перебуває в одній з лікарень міста у важкому стані.

Пізніше поліція Дубая поінформувала, що 20-річна українська модель Марія Ковальчук нібито впала з висоти, але рідні мають власну версію.