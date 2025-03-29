Травмированная в Дубае украинская модель — открыто уголовное дело

Украинская модель Мария Ковальчук. Фото: Мария Ковальчук/Instagram

В Украине правоохранители открыли уголовное дело из-за травмированной украинской модели Марии Ковальчук в Дубае. Следовательно, открыто уголовное производство по торговле людьми.

Об этом "BBC Украина" сообщило Главное следственное управление нацполиции.

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Травмированная украинская модель в Дубае — открыто уголовное дело

Напомним, что украинка исчезла в Дубае в начале марта этого года. Тогда близкие и друзья начали ее искать. Уже через неделю Марию Ковальчук нашли в тяжелом состоянии на обочине дороги, после чего ее доставили в больницу.

"По информации в СМИ, следователи Национальной полиции во Львовской области начали отдельное уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 149 УК Украины", — говорится в сообщении правоохранителей.

Следовательно, эта статья предусматривает наказание за торговлю человеком, а также вербовку, перемещение или укрывательство потерпевшего с целью эксплуатации.

В полиции рассказали, что сейчас продолжается досудебное расследование и детали по нему не разглашают. Как известно, сейчас украинская модель находится в больнице в Дубае — там ей сделали несколько операций. Сейчас ее жизни нет угрозы.

Ранее мы сообщали о том, что в Дубае исчезла украинская 20-летняя модель Мария Ковальчук. Впоследствии стало известно, что она находится в одной из больниц города в тяжелом состоянии.

Позже полиция Дубая проинформировала, что 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук якобы упала с высоты, но родные имеют собственную версию.