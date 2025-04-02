Мария Ковальчук пришла в себя после тяжелых травм - что известно о состоянии модели

Украинка Мария Ковальчук. Фото: Мария Ковальчук/Instagram

Украинская модель OnlyFans Мария Ковальчук пришла в сознание в больнице. Две недели назад ее нашли в Дубае с тяжелыми травмами после "падения с высоты".

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Что известно о состоянии пострадавшей

20-летняя Мария получила перелом позвоночника и конечностей. Украинка перенесла несколько операций, до сих пор находится в больнице, но ее жизни уже ничего не угрожает.

Девушка пришла в себя, но пока не может разговаривать.

"Мария наконец-то пришла в сознание. Последняя операция прошла успешно, теперь осталось еще две", — рассказал ее друг, передает издание.

Полиция Дубая подтвердила, что травмы Ковальчук являются следствием падения с высоты на строительной площадке. По словам врачей, состояние модели сейчас стабильное.

Ранее мы сообщали о том, что в Дубае пропала украинская 20-летняя модель Мария Ковальчук. Впоследствии стало известно, что она находится в одной из больниц города в тяжелом состоянии.

Позже полиция Дубая проинформировала, что 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук якобы упала с высоты, но родные имеют собственную версию.