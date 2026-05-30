Костенко: ЕС должен усиливать помощь Украине, чтобы защититься от атак РФ

Роман Костенко. Фото: кадр из видео

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Европа должна помогать Украине, чтобы российские "Шахеды" не залетали к ним. По его словам, сейчас самыми большими вызовами остаются война с Россией и отношения с партнерами.

Об этом Роман Костенко сообщил в комментарии журналистам, передает Новини.LIVE.

Помощь Украине

Костенко отметил, что отношения с партнерами нужно улучшать, а также привлекать Европу.

"Европа должна видеть, что мы политически объединены в одном направлении, а не думаем каждый день о выборах и разъединяемся внутри государства", — говорит он.

По его словам, партнеры должны помогать Украине, чтобы российские дроны не залетали в их воздушное пространство.

Читайте также:

Костенко также упомянул о ратификации соглашения на 90 млрд Верховной Радой.

"Это уже является хорошей помощью. Если они все нам поступят, то это уже будет серьезная поддержка нам, и мы сможем воевать как минимум не хуже, чем воевали до этого", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Румынии, в ночь на 29 мая российский беспилотник залетел на территорию города Галац, в результате чего подверглась удару многоэтажка. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что страна готовит пропорциональные ответные шаги.

В Министерстве иностранных дел Украины предложили совместное оборонное взаимодействие с Румынией для противодействия воздушным угрозам. Президент Владимир Зеленский также отреагировал на атаку и заявил о готовности Украины помочь.

В России заявили, что дрон якобы может иметь украинское происхождение. В то же время заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Европу в участии в войне против России и призвал "привыкать" к ударам.