"Не дают контролировать воздушное пространство": Костенко о КАБах россиян

Роман Костенко. Фото: Вадим Сарахан

Новые украинские авиабомбы имеют влияние на поле боя. В то же время РФ до сих пор преобладает в носителях КАБах. Для усиления возможностей на фронте Украине нужны новые средства поражения.

Об этом в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Дмитрию Васильеву сообщил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Благодаря чему РФ имеет преимущество

Сейчас на вооружении у россиян есть более современные самолеты-носители КАБов и оборудование, поэтому они не дают ВСУ контролировать воздушное пространство. Украинцам надо увеличивать мощность авиабомб: от 250 килограммов до 500 килограммов и 1,5 тонны.



"То, что это будет иметь влияние на поле боя — это факт. Это дает нам возможность развиваться дальше", — подытожил Роман Костенко.



Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заместителя командующего ПВО Павла Елизарова сообщал, что РФ стала одновременно запускать по Украине большее количество дронов. Работа ПВО становится все более тяжелой. Несмотря на это, большинство вражеских целей удается ликвидировать.



Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната писал, что у россиян нет радиоактивных дронов. На одном из сбитых беспилотников обнаружили повышенный уровень излучения. Его источником являются элементы старой советской авиационной ракеты Р-60, которые содержат сердечник из обедненного урана.