Головна Новини дня "Не дають контролювати повітряний простір": Костенко про КАБи росіян

Дата публікації: 29 травня 2026 23:53
Роман Костенко. Фото: Вадим Сарахан

Нові українські авіабомби мають вплив на полі бою. Водночас РФ досі переважає в носіях КАБах. Для посилення можливостей на фронті Україні потрібні нові засоби ураження.

Про це в коментарі кореспонденту Новини.LIVE Дмитру Васильєву повідомив секретар Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Завдяки чому РФ має перевагу

Наразі на озброєнні в росіян є більш сучасні літаки-носії КАБів і обладнання, тому вони не дають ЗСУ контролювати повітряний простір. Українцям треба збільшувати потужність авіабомб: від 250 кілограмів до 500 кілограмів і 1,5 тонни.

"Те, що це матиме вплив на поле бою — це факт. Це дає нам можливість розвиватися далі", — підсумував Роман Костенко.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заступника командувача ППО Павла Єлізарова повідомляв, що РФ стала одночасно запускати по Україні більшу кількість дронів. Робота ППО стає дедалі важчою. Попри це, більшість ворожих цілей вдається ліквідовувати.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних cил ЗСУ Юрія Ігната писав, що в росіян немає радіоактивних дронів. На одному зі збитих безпілотників виявили підвищений рівень випромінювання. Його джерелом є елементи старої радянської авіаційної ракети Р-60, які містять сердечник зі збідненого урану.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
