"Не дають контролювати повітряний простір": Костенко про КАБи росіян

Роман Костенко. Фото: Вадим Сарахан

Нові українські авіабомби мають вплив на полі бою. Водночас РФ досі переважає в носіях КАБах. Для посилення можливостей на фронті Україні потрібні нові засоби ураження.

Про це в коментарі кореспонденту Новини.LIVE Дмитру Васильєву повідомив секретар Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Завдяки чому РФ має перевагу

Наразі на озброєнні в росіян є більш сучасні літаки-носії КАБів і обладнання, тому вони не дають ЗСУ контролювати повітряний простір. Українцям треба збільшувати потужність авіабомб: від 250 кілограмів до 500 кілограмів і 1,5 тонни.



"Те, що це матиме вплив на поле бою — це факт. Це дає нам можливість розвиватися далі", — підсумував Роман Костенко.



Також Новини.LIVE з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних cил ЗСУ Юрія Ігната писав, що в росіян немає радіоактивних дронів. На одному зі збитих безпілотників виявили підвищений рівень випромінювання. Його джерелом є елементи старої радянської авіаційної ракети Р-60, які містять сердечник зі збідненого урану.