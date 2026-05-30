Костенко: ЄС має зміцнювати допомогу Україні, щоб убезпечитися від атак РФ

Роман Костенко. Фото: кадр з відео

Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Європа повинна допомагати Україні, аби російські "Шахеди" не залітали до них. За його словами, наразі найбільшими викликами залишаються війна з Росією та відносини з партнерами.

Про це Роман Костенко повідомив у коментарі журналістам, передає Новини.LIVE.

Допомога Україні

Костенко наголосив, що відносини з партнерами потрібно покращувати, а також залучати Європу.

"Європа має бачити, що ми політично обʼєднані в одному напрямку, а не думаємо кожного дня про вибори і розʼєднуємось всередині держави", — каже він.

За його словами, партнери повинні допомагати Україні, аби російські дрони не залітали в їхній повітряний простір.

Читайте також:

Костенко також згадав про ратифікацію угоди на 90 млрд Верховною Радою.

"Це вже є хорошою допомогою. Якщо вони всі нам надійдуть, то це вже буде серйозна підтримка нам, і ми зможемо воювати як мінімум не гірше, ніж воювали до цього", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Міноборони Румунії, в ніч на 29 травня російський безпілотник залетів на територію міста Галац, внаслідок чого зазнала удару багатоповерхівка. Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що країна готує пропорційні кроки у відповідь.

У Міністерстві закордонних справ України запропонували спільну оборонну взаємодію з Румунією для протидії повітряним загрозам. Президент Володимир Зеленський також відреагував на атаку та заявив про готовність України допомогти.

У Росії заявили, що дрон нібито може мати українське походження. Водночас заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив Європу в участі у війні проти Росії та закликав "звикати" до ударів.