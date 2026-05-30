Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Костенко: ЄС має зміцнювати допомогу Україні, щоб убезпечитися від атак РФ

Костенко: ЄС має зміцнювати допомогу Україні, щоб убезпечитися від атак РФ

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 11:40
Костенко: ЄС має зміцнювати допомогу Україні, щоб убезпечитися від атак РФ
Роман Костенко. Фото: кадр з відео

Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Європа повинна допомагати Україні, аби російські "Шахеди" не залітали до них. За його словами, наразі найбільшими викликами залишаються війна з Росією та відносини з партнерами.

Про це Роман Костенко повідомив у коментарі журналістам, передає Новини.LIVE.

Допомога Україні

Костенко наголосив, що відносини з партнерами потрібно покращувати, а також залучати Європу.

"Європа має бачити, що ми політично обʼєднані в одному напрямку, а не думаємо кожного дня про вибори і розʼєднуємось всередині держави", — каже він.

За його словами, партнери повинні допомагати Україні, аби російські дрони не залітали в їхній повітряний простір.

Читайте також:

Костенко також згадав про ратифікацію угоди на 90 млрд Верховною Радою.

"Це вже є хорошою допомогою. Якщо вони всі нам надійдуть, то це вже буде серйозна підтримка нам, і ми зможемо воювати як мінімум не гірше, ніж воювали до цього", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Міноборони Румунії, в ніч на 29 травня російський безпілотник залетів на територію міста Галац, внаслідок чого зазнала удару багатоповерхівка. Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що країна готує пропорційні кроки у відповідь.

У Міністерстві закордонних справ України запропонували спільну оборонну взаємодію з Румунією для протидії повітряним загрозам. Президент Володимир Зеленський також відреагував на атаку та заявив про готовність України допомогти.

У Росії заявили, що дрон нібито може мати українське походження. Водночас заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив Європу в участі у війні проти Росії та закликав "звикати" до ударів.

Україна дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації