Как правительство ФРГ отреагировало на коррупционный скандал в "Энергоатоме"

Правительство Германии доверяет Украине. Ситуация не изменилась даже после скандала с вероятной коррупцией в "Энергоатоме".

Об этом медиакомпании DW сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Реакция Германии на скандал с участием "Энергоатома"

По словам Корнелиуса, федеральное правительство будет внимательно следить за развитием событий, возможно, даже применит определенные меры.

"Находимся в тесном доверительном контакте с президентом (Владимиром Зеленским. — Ред.) и продолжаем быть рядом, в частности, в таких ситуациях. Теперь мы будем наблюдать за развитием в данном конкретном случае. При необходимости, возможно, нам придется принять меры и в этом деле", — подчеркнул представитель правительства ФРГ.

Что известно о коррупционном скандале в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ провело масштабную операцию под названием "Мидас". Ее целью стало разоблачение коррупции в сфере энергетики. В тот же день НАБУ обнародовало имена участников коррупционной схемы в "Энергоатоме". Руководителем преступной организации был бизнесмен Тимур Миндич.

Напомним, Кабмин передал на рассмотрение СНБО инициативу о введении санкций против двух бизнесменов. Речь идет о Тимуре Миндиче и Александре Цукермане.

Также мы сообщали, что обыски в четырех квартирах Тимура Миндича 10 ноября продолжались почти половину суток. Они начались в шесть утра, а завершились только в 17:00.