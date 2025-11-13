Відео
Головна Новини дня Корупція в "Енергоатомі" — реакція уряду Німеччини

Корупція в "Енергоатомі" — реакція уряду Німеччини

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 00:46
Оновлено: 00:46
Як уряд ФРН відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі"
Штефан Корнеліус. Фото: IMAGO/argum

Уряд Німеччини довіряє Україні. Ситуація не змінилася навіть після скандалу з імовірною корупцією в "Енергоатомі".

Про це медіакомпанії DW повідомив офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліус.

Читайте також:

Реакція Німеччини на скандал за участю "Енергоатому"

За словами Корнеліуса, федеральний уряд уважно стежитиме за розвитком подій, можливо, навіть застосує певні заходи. 

"Перебуваємо в найтіснішому довірливому контакті з президентом (Володимиром Зеленським. — Ред.) і продовжуємо бути поруч, зокрема, у таких ситуаціях. Тепер ми спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку. За необхідності, можливо, нам доведеться вжити заходів і у цій справі", — наголосив представник уряду ФРН.

Що відомо про корупційних скандал в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ провело масштабну операцію під назвою "Мідас". Її метою стало викриття корупції у сфері енергетики. Того ж дня НАБУ оприлюднило імена учасників корупційної схеми в "Енергоатомі". Керівником злочинної організації був бізнесмен Тимур Міндіч.

Нагадаємо, Кабмін передав на розгляд РНБО ініціативу про введення санкцій проти двох бізнесменів. Йдеться про Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Також ми повідомляли, що обшуки в чотирьох квартирах Тимура Міндіча 10 листопада тривали майже пів доби. Вони почалися о шостій ранку, а завершилися лише о 17:00.

Німеччина корупція сфера енергетики енергетика Тимур Міндіч
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
