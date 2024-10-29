Коррупция в Украине — сколько виновных села в тюрьму

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Freepick

С начала полномасштабного вторжения в Украину было вынесено почти семь тысяч приговоров по делам о коррупции. Однако лишь 1,5% из них завершились наказанием в виде лишения свободы для виновных.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Коррупция в Украине

Согласно данным Единого государственного реестра лиц, с начала полномасштабного вторжения в Украину было вынесено 6877 приговоров коррупционерам. Однако только 1.5% осужденных получили наказание в виде лишения свободы — это 27 приговоров. В 98% случаев в этом году преступникам присудили штраф.

Наказание для коррупционеров за 2024 год. Фото: Опендатабот

Отмечается, что по сравнению с довоенными годами количество приговоров уменьшилось.

Число приговоров за коррупцию. Фото: Опендатабот

"Такая динамика связана с тем, что в начале большого вторжения для чиновников представление деклараций было добровольным, соответственно, и не контролировалось НАПК", — говорится в сообщении.

Больше всего привлекают к ответственности коррупционеров на Львовщине, Винницкой и Одесской областях.

"В этом году больше всего нарушителей получили приговоры на Львовщине — 172 или 9.8% от всего количества. Чуть меньше злоумышленников было осуждено в Винницкой области — 151 или 8.6%. Тройку лидеров закрыла Одесская область с показателем 115 дел или 6.5%", — отмечалось в статистике.

Регионы, где было больше приговоров за коррупцию. Фото: Опендатабот

Напомним, в суд направили обвинительный акт в отношении четырех должностных лиц Днепровского городского совета, завладевших более 10,5 млн гривен из средств, которые выделили на материальное обеспечение территориальной обороны региона.

Мы сообщали, что на фоне коррупционных скандалов с чиновниками МСЭК функции комиссии будет выполнять Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности, который находится в Днепре.

Также СМИ обнародовали рейтинг самых богатых руководителей МСЭК в Украине.