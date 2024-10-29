Дніпровські чиновники опиняться в суді — в БЕБ розповіли деталі

Слідчі дії БЕБ та прокуратури у сфері оборони східного регіону. Фото: Бюро економічної безпеки

До суду направили обвинувальний акт щодо чотирьох посадовців Дніпровської міської ради, які обіймали там керівні посади. Детективи Бюро економічної безпеки встановили, що вони заволоділи понад 10,5 млн гривень з коштів, які виділили на матеріальне забезпечення територіальної оборони регіону.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

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Під час слідства стало відомо, що Дніпровська міська рада виділила гроші на виконання Програми щодо сприяння територіальної оборони міста Дніпра на 2022-2026 роки.

Тим часом обвинувачені посадовці міськради закупили необхідні для сил оборони України монокуляри нічного бачення, електричні побутові прилади, вироби з текстилю, генератори, тепловізори, меблі, механізоване обладнання за завищеними цінами.

"Посадовцям були обрані запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту. Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантам справи загрожує позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю", — повідомили у БЕБ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ексзаступник очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака Володимир Орлов вимагав хабар у 200 млн доларів.

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