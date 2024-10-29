Днепровские чиновники окажутся в суде — в БЭБ рассказали детали

Следственные действия БЭБ и прокуратуры в области обороны восточного региона. Фото: Бюро экономической безопасности

В суд направили обвинительный акт в отношении четырех чиновников Днепровского городского совета, которые занимали там руководящие должности. Детективы Бюро экономической безопасности установили, что они завладели более 10,5 млн гривен из средств, которые выделили на материальное обеспечение территориальной обороны региона.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

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В ходе следствия стало известно, что Днепровский городской совет выделил деньги на выполнение Программы по содействию территориальной обороны города Днепра на 2022-2026 годы.

Тем временем обвиняемые чиновники горсовета закупили необходимые для сил обороны Украины моноочки ночного видения, электрические бытовые приборы, текстильные изделия, генераторы, тепловизоры, мебель, механизированное оборудование по завышенным ценам.

"Должностным лицам были избраны меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Фигурантам дела грозит лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", — сообщили в БЭБ.

Напомним, недавно стало известно, что экс-замглавы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака Владимир Орлов требовал взятку в 200 млн долларов.

Также СМИ обнародовали рейтинг самых богатых руководителей МСЭК в Украине.