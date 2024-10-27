Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Ескзаступника Лисака викрили на хабарі 200 млн дол. arrow

Ескзаступника Лисака викрили на хабарі 200 млн дол.

27 жовтня 2024 18:57
Аркадій Пастула - Редактор
Ескзаступник Лисака Володимир Орлов вимагав 200 млн дол. за виділення лісової ділянки
Ексзаступник очільника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. Фото: Володимир Орлов/Facebook
Аркадій Пастула - Редактор

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру колишньому заступнику очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Йдеться про Володимира Орлова, який вимагав надати неправомірну вигоду за виділення приватному товариству лісової ділянки у довгострокове користування.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Читайте також:

Хабар за виділення лісової ділянки

Слідство встановило, що на початку цього року одне з приватних товариств з метою здійснення рекреаційної діяльності вирішило взяти в оренду лісову ділянку площею 19 га.

"Після кількох звернень з відповідними офіційними листами до ОДА та отримання відмов до представника товариства надійшла пропозиція від заступника голови. За виділення лісової ділянки у довготривале користування він висловив прохання надати 200 тис. дол. США, яке потім ще неодноразово висловлював впродовж травня-червня", — йдеться у повідомленні.

Наприкінці травня 2024 року чиновник повідомив про узгодження рішення з головою ОДА та готовність підписати документи на передачу землі.

Дії Орлова кваліфіковані за  ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, в Україні з початку жовтня виявлено декілька корупційних схем в обласних медико-соціальних експертних комісіях. Найбільший "заробіток" зафіксовано у голови комісії Хмельницької області.

Раніше у Львові затримали посадовця ТЦК за підозрою у хабарництві. Він вимагав дві тисячі доларів за вирішення питання про непокарання нетверезого солдата.

Дніпропетровська область корупція хабар гроші НАБУ ліс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:19 Допомога Україні від США може зменшитися, — Bloomberg

19:54 Динамо та Шахтар видали трилер із вилученням та травмами у Києві

19:49 Президентка Грузії відмовилася визнавати вибори

19:25 На Львівщині п'яний водій погрожував патрульним гранатою

18:57 Ескзаступника Лисака викрили на хабарі 200 млн дол.

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

18:36 Лубінець відреагував на розстріл цивільних у Селидовому

18:17 Здають подобово — який вигляд має найдорожчий будинок в Одесі

17:54 Міськрада Києва попередила про перекриття важливої вулиці

17:53 На Одещині цього року всиновили близько ста дітей

17:48 Єрмак відповів, чи боїться Україна перемоги Трампа на виборах США

20:19 Допомога Україні від США може зменшитися, — Bloomberg

19:54 Динамо та Шахтар видали трилер із вилученням та травмами у Києві

19:49 Президентка Грузії відмовилася визнавати вибори

19:25 На Львівщині п'яний водій погрожував патрульним гранатою

18:57 Ескзаступника Лисака викрили на хабарі 200 млн дол.

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

18:36 Лубінець відреагував на розстріл цивільних у Селидовому

18:17 Здають подобово — який вигляд має найдорожчий будинок в Одесі

17:54 Міськрада Києва попередила про перекриття важливої вулиці

17:53 На Одещині цього року всиновили близько ста дітей

17:48 Єрмак відповів, чи боїться Україна перемоги Трампа на виборах США

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні