Ескзаступник Лисака Володимир Орлов вимагав 200 млн дол. за виділення лісової ділянки

Ексзаступник очільника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. Фото: Володимир Орлов/Facebook

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру колишньому заступнику очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Йдеться про Володимира Орлова, який вимагав надати неправомірну вигоду за виділення приватному товариству лісової ділянки у довгострокове користування.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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Слідство встановило, що на початку цього року одне з приватних товариств з метою здійснення рекреаційної діяльності вирішило взяти в оренду лісову ділянку площею 19 га.

"Після кількох звернень з відповідними офіційними листами до ОДА та отримання відмов до представника товариства надійшла пропозиція від заступника голови. За виділення лісової ділянки у довготривале користування він висловив прохання надати 200 тис. дол. США, яке потім ще неодноразово висловлював впродовж травня-червня", — йдеться у повідомленні.

Наприкінці травня 2024 року чиновник повідомив про узгодження рішення з головою ОДА та готовність підписати документи на передачу землі.

Дії Орлова кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

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