Экс-заместитель Лысака Владимир Орлов требовал 200 млн долл за выделение лесного участка

Экс-заместитель главы Днепропетровской ОДА Владимир Орлов. Фото: Владимир Орлов/Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение бывшему заместителю главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака. Речь идет о Владимире Орлове, который требовал предоставить неправомерную выгоду за выделение частному обществу лесного участка в долгосрочное пользование.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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Следствие установило, что в начале этого года одно из частных обществ с целью осуществления рекреационной деятельности решило взять в аренду лесной участок площадью 19 га.

"После нескольких обращений с соответствующими официальными письмами в ОГА и получения отказов к представителю общества поступило предложение от заместителя главы. За выделение лесного участка в долгосрочное пользование он выразил просьбу предоставить 200 тыс. долл. США, которое потом еще неоднократно высказывал в течение мая-июня", — говорится в сообщении.

В конце мая 2024 года чиновник сообщил о согласовании решения с главой ОГА и готовности подписать документы на передачу земли.

Действия Орлова квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, в Украине с начала октября выявлено несколько коррупционных схем в областных медико-социальных экспертных комиссиях. Самый большой "заработок" зафиксирован у главы комиссии Хмельницкой области.

Ранее во Львове задержали чиновника ТЦК по подозрению во взяточничестве. Он требовал две тысячи долларов за решение вопроса о наказании нетрезвого солдата.