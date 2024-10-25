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У Києві викрили помічника начальника РТЦК та СП на хабарі

25 жовтня 2024 20:19
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
СБУ в Києві затримало помічника начальника РТЦК та СП через хабар
Співробітник СБУ. Фото: СБУ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Київський міський ТЦК та СП повідомив про продовження роботи з викорінення корупції. Там зазначили, що співробітники СБУ затримали помічника начальника Подільського РТЦК у столиці.

Про це відомство повідомило в  Facebook у п'ятницю, 25 жовтня.

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Деталі справи

Згідно з інформацією, затриманий запропонував фігуранту кримінального провадження уникнути штрафів за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію за грошову винагороду. Він також планував допомогти отримати незаконну відстрочку від мобілізації.

"Подібні епізоди кидають тінь не лише на окремі РТЦК та СП, а й на всю систему комплектування. Тож ми й надалі будемо сприяти тому, щоб система позбавлялася порушників закону", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 жовтня у Києві затримано працівників Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які допомагали військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації. До схеми причетні й інші посадовці.

Також ми писали, що у місті Володимир Волинської області працівниця ТЦК вимагала в компанії хабар за бронювання працівників.

Україна ТЦК та СП Київ корупція СБУ

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