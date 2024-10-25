СБУ в Киеве задержало помощника начальника РТЦК и СП из-за взяток

Сотрудник СБУ. Фото: СБУ

Киевский городской ТЦК и СП сообщил о продолжении работы по искоренению коррупции. Там отметили, что сотрудники СБУ задержали помощника начальника Подольского РТЦК в столице.

Об этом ведомство сообщило в Facebook в пятницу, 25 октября.

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Согласно информации, задержанный предложил фигуранту уголовного производства избежать штрафов за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации за денежное вознаграждение. Он также намерен помочь получить незаконную отсрочку от мобилизации.

"Подобные эпизоды бросают тень не только на отдельные РТЦК и СП, но и на всю систему комплектования. Поэтому мы и дальше будем способствовать тому, чтобы система лишалась нарушителей закона", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 октября в Киеве задержаны работники Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), которые помогали военнообязанным уклоняться от мобилизации. К схеме причастны и другие должностные лица.

Также мы писали, что в городе Владимир Волынской области работник ТЦК требовала у компании взятку за бронирование работников.