Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow У Дніпрі злочинці викрали людину, щоб заволодіти її житлом arrow

У Дніпрі злочинці викрали людину, щоб заволодіти її житлом

28 жовтня 2024 15:34
Карина Приходько - Редактор
Викрали чоловіка, щоб заволодіти його житлом — у Дніпрі затримали злочинців
Затримання одного зі злочинців. Фото: прокуратури
Карина Приходько - Редактор

У Дніпрі затримали групу злочинців, які викрали людину, щоб заволодіти її житлом. Вони утримували 50-річного чоловіка протягом місяця, щоб він переоформив право власності на свою квартиру.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, 28 жовтня. 

Читайте також:

Що відомо про злочинну групу

Правоохоронці розповіли, що організатор злочину разом із двома раніше судимими особами розробив план заволодіння квартирами соціально вразливих людей.

Так, група злочинців увійшли в довіру до 50-річного мешканця Дніпра, а потім вивезли його за місто, де упродовж місяця утримували його, щоб чоловік переоформив право власності на свою квартиру. Підозрювані застосовували до чоловіка фізичне насильство, змушували вживати алкоголь і наркотики.

За даними ОГП, потерпілий все ж переписав свою квартиру на злочинця, перебуваючи у безпорадному стані. 

Яке покарання чекає на злочинців

Зазначається, що правоохоронці затримали учасників групи. Усім їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Під час обшуків у підозрюваних вилучили документи, мобільні телефони, банківські картки, гроші, ключі від квартир, печатки та чорнові записи.

  • У Дніпрі злочинці викрали людину, щоб заволодіти її житлом - фото 1
    Обшуки в учасників злочинної групи. Фото: прокуратури
  • У Дніпрі злочинці викрали людину, щоб заволодіти її житлом - фото 2
    Обшуки в учасників злочинної групи. Фото: прокуратури
  • У Дніпрі злочинці викрали людину, щоб заволодіти її житлом - фото 3
    Знайдені документи у злочинців. Фото: прокуратури
  • У Дніпрі злочинці викрали людину, щоб заволодіти її житлом - фото 4
    Знайдені грошу у злочинної групи. Фото: прокуратури
  • У Дніпрі злочинці викрали людину, щоб заволодіти її житлом - фото 5
    Затримання одного із підозрюваних. Фото: прокуратури
1 / 5

Наразі триває слідство, також перевіряється причетність підозрюваних до вчинення трьох таких самих злочинів. Встановлюються їх можливі спільники.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури усі причетним повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та шахрайстві (ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190 КК України). 

Нагадаємо, на Харківщині чоловік вкрав 10 трансформаторів Укрзалізниці та 250 метрів дроту. Суд призначив йому тюремний термін. 

Також ми писали, що у Києві чоловік, який раніше вже мав судимість, обікрав ювелірний магазин

Дніпро викрадення Офіс генерального прокурора житло злочин

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:29 Загарбники кидають на "м'ясні штурми" поранених бійців, — ГУР

16:28 Російський дрон пролетів критично низько над Хмельницькою АЕС

16:22 На Донеччині затримали зрадника, який збирав дані про ЗСУ

16:11 Обіцяв відмазати від призову за 12 тис. — в Одесі перекрили канал

16:00 Партизани разом з ГУР підірвали міст у Бердянську, — ЗМІ

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

15:56 Зеленський вперше прибув до Ісландії — яка мета візиту

15:55 Призупинення бронювання — кому броню продовжать автоматично

15:34 У Дніпрі злочинці викрали людину, щоб заволодіти її житлом

15:31 Через мобілізацію — в Одесі буксує програма заміни ліфтів

15:27 Гравці Вереса підтримали флешмоб президента Зеленського

16:29 Загарбники кидають на "м'ясні штурми" поранених бійців, — ГУР

16:28 Російський дрон пролетів критично низько над Хмельницькою АЕС

16:22 На Донеччині затримали зрадника, який збирав дані про ЗСУ

16:11 Обіцяв відмазати від призову за 12 тис. — в Одесі перекрили канал

16:00 Партизани разом з ГУР підірвали міст у Бердянську, — ЗМІ

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

15:56 Зеленський вперше прибув до Ісландії — яка мета візиту

15:55 Призупинення бронювання — кому броню продовжать автоматично

15:34 У Дніпрі злочинці викрали людину, щоб заволодіти її житлом

15:31 Через мобілізацію — в Одесі буксує програма заміни ліфтів

15:27 Гравці Вереса підтримали флешмоб президента Зеленського

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Text

14:52 Нагорняк заявив про будівництво захисних споруд для АЕС

Text

13:25 Експерт пояснив, чому зростатимуть тарифи у 2025 році

Text

13:00 Продовження воєнного стану та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

12:17 Жданов пояснив, який вплив на фронт матимуть війська КНДР

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці