Викрали чоловіка, щоб заволодіти його житлом — у Дніпрі затримали злочинців

Затримання одного зі злочинців. Фото: прокуратури

У Дніпрі затримали групу злочинців, які викрали людину, щоб заволодіти її житлом. Вони утримували 50-річного чоловіка протягом місяця, щоб він переоформив право власності на свою квартиру.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, 28 жовтня.

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Правоохоронці розповіли, що організатор злочину разом із двома раніше судимими особами розробив план заволодіння квартирами соціально вразливих людей.

Так, група злочинців увійшли в довіру до 50-річного мешканця Дніпра, а потім вивезли його за місто, де упродовж місяця утримували його, щоб чоловік переоформив право власності на свою квартиру. Підозрювані застосовували до чоловіка фізичне насильство, змушували вживати алкоголь і наркотики.

За даними ОГП, потерпілий все ж переписав свою квартиру на злочинця, перебуваючи у безпорадному стані.

Яке покарання чекає на злочинців

Зазначається, що правоохоронці затримали учасників групи. Усім їм обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Під час обшуків у підозрюваних вилучили документи, мобільні телефони, банківські картки, гроші, ключі від квартир, печатки та чорнові записи.

Обшуки в учасників злочинної групи. Фото: прокуратури

Обшуки в учасників злочинної групи. Фото: прокуратури

Знайдені документи у злочинців. Фото: прокуратури

Знайдені грошу у злочинної групи. Фото: прокуратури

Затримання одного із підозрюваних. Фото: прокуратури 1 / 5

Наразі триває слідство, також перевіряється причетність підозрюваних до вчинення трьох таких самих злочинів. Встановлюються їх можливі спільники.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури усі причетним повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та шахрайстві (ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190 КК України).

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