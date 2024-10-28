Похитили мужчину, чтобы завладеть его жильем — в Днепре задержали преступников

Задержание одного из преступников. Фото: прокуратуры

В Днепре задержали группу преступников, похитивших человека, чтобы завладеть его жильем. Они содержали 50-летнего мужчину в течение месяца, чтобы он переоформил право собственности на свою квартиру.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 28 октября.

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Что известно о преступной группе

Правоохранители рассказали, что организатор преступления вместе с двумя ранее судимыми лицами разработал план завладения квартирами социально уязвимых людей.

Так, группа преступников вошли в доверие к 50-летнему жителю Днепра, а затем вывезли его за город, где в течение месяца удерживали его, чтобы мужчина переоформил право собственности на свою квартиру. Подозреваемые применяли к мужчине физическое насилие, заставляли употреблять алкоголь и наркотики.

По данным ОГП, потерпевший все же переписал свою квартиру на преступника, находясь в беспомощном состоянии.

Какое наказание ждет преступников

Отмечается, что правоохранители задержали участников группы. Всем им избрана мера пресечения — содержание под стражей. В ходе обысков у подозреваемых изъяли документы, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, ключи от квартир, печати и черновые записи.

Обыски у участников преступной группы. Фото: прокуратуры

Обыски у участников преступной группы. Фото: прокуратуры

Обнаружены документы у преступников. Фото: прокуратуры

Найдены деньги у преступной группы. Фото: прокуратуры

Задержание одного из подозреваемых. Фото: прокуратуры 1/5 ​ 5

В настоящее время продолжается следствие, также проверяется причастность подозреваемых к совершению трех таких же преступлений. Устанавливаются их возможные сообщники.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры всем причастным сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и мошенничестве (ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Напомним, в Харьковской области мужчина украл 10 трансформаторов Укрзализныци и 250 метров проволоки. Суд назначил ему тюремный срок.

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