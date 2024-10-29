Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Корупція під час війни — скільки вироків завершилися в'язницею arrow

Корупція під час війни — скільки вироків завершилися в'язницею

29 жовтня 2024 12:48
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Корупція в Україні — скільки винних сіло до в'язниці
Чоловік у наручниках. Ілюстративне фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

З початку повномасштабного вторгнення в Україні було винесено майже сім тисяч вироків у справах про корупцію. Проте лише 1,5% з них завершилися покаранням у вигляді позбавлення волі для винних.

Про це повідомляє Опендатабот. 

Читайте також:

Корупція в Україні

Згідно з даними Єдиного державного реєстру осіб, з початку повномасштабного вторгнення в Україні було винесено 6877 вироків корупціонерам. Проте лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі — це 27 вироків. У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф.

корупція в Україні
Покарання для корупціонерів за 2024 рік. Фото: Опендатабот

Зазначається, що порівняно із довоєнними роками кількість вироків зменшилась. 

корупційні вироки
Кількість вироків за корупцію. Фото: Опендатабот

"Така динаміка пов’язана з тим, що на початку великого вторгнення для посадовців подання декларацій було добровільним, відповідно, й не контролювалося НАЗК", — йдеться у повідомленні.

Найбільше притягають до відповідальності корупціонерів на Львівщині, Вінниччині та Одещині.

"Цьогоріч найбільше порушників отримали вироки на Львівщині — 172 або 9.8% від усієї кількості. Трохи менше зловмисників було засуджено у Вінницькій області — 151 або 8.6%. Трійку лідерів закрила Одещина з показником 115 справ або 6.5%", — зазначалося в статистиці.

міста з найбільшою корупцією
Регіони, де було найбільше вироків за корупцію. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, до суду направили обвинувальний акт щодо чотирьох посадовців Дніпровської міської ради, які заволоділи понад 10,5 млн гривень з коштів, які виділили на матеріальне забезпечення територіальної оборони регіону.

Ми повідомляли, що на тлі корупційних скандалів із чиновниками МСЕК, функції комісії виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, який знаходиться у Дніпрі.

Також ЗМІ оприлюднили рейтинг найбагатших керівників МСЕК в Україні.

судові рішення Україна корупція покарання війна в Україні дослідження

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:17 У Болгарії назвали переможця парламентських виборів

14:14 Прикордонники знищили російські спостережні пункти — відео

14:10 Нова пошта розширила бізнес у Європі — де доступні послуги

13:53 В Росії Google оштрафували на суму, яку неможливо зібрати

13:52 Дворівнева квартира в Одесі за 52 тис. доларів — але є нюанс

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

13:48 Запасайтесь таблетками — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:38 Кличко назвав, коли в Києві розпочнуть опалювальний сезон

13:29 Готували сходження потяга — в Одесі судитимуть диверсантів

13:15 Зеленський обговорив відбудову України із президенткою Ісландії

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

14:17 У Болгарії назвали переможця парламентських виборів

14:14 Прикордонники знищили російські спостережні пункти — відео

14:10 Нова пошта розширила бізнес у Європі — де доступні послуги

13:53 В Росії Google оштрафували на суму, яку неможливо зібрати

13:52 Дворівнева квартира в Одесі за 52 тис. доларів — але є нюанс

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

13:48 Запасайтесь таблетками — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:38 Кличко назвав, коли в Києві розпочнуть опалювальний сезон

13:29 Готували сходження потяга — в Одесі судитимуть диверсантів

13:15 Зеленський обговорив відбудову України із президенткою Ісландії

13:00 Фінансова допомога до 5 тис. грн — де видають кошти на лікування

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні