Корупція в Україні — скільки винних сіло до в'язниці

Чоловік у наручниках. Ілюстративне фото: Freepick

З початку повномасштабного вторгнення в Україні було винесено майже сім тисяч вироків у справах про корупцію. Проте лише 1,5% з них завершилися покаранням у вигляді позбавлення волі для винних.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Корупція в Україні

Згідно з даними Єдиного державного реєстру осіб, з початку повномасштабного вторгнення в Україні було винесено 6877 вироків корупціонерам. Проте лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі — це 27 вироків. У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф.

Покарання для корупціонерів за 2024 рік. Фото: Опендатабот

Зазначається, що порівняно із довоєнними роками кількість вироків зменшилась.

Кількість вироків за корупцію. Фото: Опендатабот

"Така динаміка пов’язана з тим, що на початку великого вторгнення для посадовців подання декларацій було добровільним, відповідно, й не контролювалося НАЗК", — йдеться у повідомленні.

Найбільше притягають до відповідальності корупціонерів на Львівщині, Вінниччині та Одещині.

"Цьогоріч найбільше порушників отримали вироки на Львівщині — 172 або 9.8% від усієї кількості. Трохи менше зловмисників було засуджено у Вінницькій області — 151 або 8.6%. Трійку лідерів закрила Одещина з показником 115 справ або 6.5%", — зазначалося в статистиці.

Регіони, де було найбільше вироків за корупцію. Фото: Опендатабот

Нагадаємо, до суду направили обвинувальний акт щодо чотирьох посадовців Дніпровської міської ради, які заволоділи понад 10,5 млн гривень з коштів, які виділили на матеріальне забезпечення територіальної оборони регіону.

Ми повідомляли, що на тлі корупційних скандалів із чиновниками МСЕК, функції комісії виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності, який знаходиться у Дніпрі.

Також ЗМІ оприлюднили рейтинг найбагатших керівників МСЕК в Україні.