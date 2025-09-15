Видео
Главная Новости дня Китай обещает дать "решительный ответ" на возможные санкции НАТО

Китай обещает дать "решительный ответ" на возможные санкции НАТО

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 20:04
Китай пообещал дать ответ в случае, если НАТО применит санкции — МИД КНР
Линь Цзянь. Фото: Reuters

В Пекине отреагировали на призывы США ввести санкции не только против России, но и против Китая. Правительство КНР готово дать "решительный ответ" в случае, если страны НАТО применят ограничения против них.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Читайте также:

Китай попросил США и НАТО не вмешиваться в их отношения с Россией

Глава МИД страны заявил, что сотрудничество страны с миром, в том числе с РФ, является "законным, правомерным и безупречным".

"Действия США являются типичным примером одностороннего запугивания и экономического принуждения, что серьезно подрывает правила международной торговли и угрожает безопасности и стабильности глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепей. Факты свидетельствуют о том, что принуждение и давление непопулярны и не решат никаких проблем", — заявил представитель министерства.

Цзянь также подчеркнул, что позиция Китая относительно войны в Украине остается неизменной.

"Позиция Китая по украинскому кризису является последовательной и четкой. Диалог и переговоры — единственный действенный путь выхода из кризиса. С первого дня Китай придерживался объективной и беспристрастной позиции и настаивал на содействии миру и диалогу", — сказал спикер.

Если же страны НАТО и США решит применить пошлины и санкции против Китая, в Пекине пригрозили решительными ответными действиями.

"Китай решительно выступает против преднамеренных нападок со стороны соответствующих сторон и злоупотребления незаконными односторонними санкциями и "длинной юрисдикцией" против Китая. Если законные права и интересы Китая будут ущемлены, Китай примет решительные ответные меры и будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", — заявил Цзянь.

Напомним, Дональд Трамп высказался о результате торговой встречи с представителями Китая.

А также ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал усилить давление на страны, которые сотрудничают с Россией.

США санкции Китай НАТО война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
