Китай пообіцяв дати відповідь у випадку, якщо НАТО застосує санкції — МЗС КНР

У Пекіні відреагували на заклики США запровадити санкції не лише проти Росії, а й проти Китаю. Уряд КНР готовий дати "рішучу відповідь" у випадку, якщо країни НАТО застосують обмеження проти них.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Очільник МЗС країни заявив, що співпраця країні зі світом, у тому числі із РФ, є "законною, правомірною та бездоганною".

"Дії США є типовим прикладом одностороннього залякування та економічного примусу, що серйозно підриває правила міжнародної торгівлі та загрожує безпеці і стабільності глобальних промислових і виробничо-збутових ланцюгів. Факти свідчать про те, що примус і тиск непопулярні і не вирішать жодних проблем", — заявив представник міністерства.

Цзянь також наголосив, що позиція Китаю щодо війни в Україні залишається незмінною.

"Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною і чіткою. Діалог і переговори — єдиний дієвий шлях виходу з кризи. З першого дня Китай дотримувався об'єктивної і неупередженої позиції та наполягав на сприянні миру і діалогу", — сказав речник.

Якщо ж країни НАТО і США вирішить застосувати мита та санкції проти Китаю, у Пекіні пригрозили рішучими діями у відповідь.

"Китай рішуче виступає проти навмисних нападок з боку відповідних сторін і зловживання незаконними односторонніми санкціями та "довгою юрисдикцією" проти Китаю. Якщо законні права та інтереси Китаю будуть ущемлені, Китай вживе рішучих заходів у відповідь і буде твердо захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", — заявив Цзянь.

