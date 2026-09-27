Кирилл Буданов с женой появился на мероприятии в Киеве

Кирилл и Марианна Будановы. Фото: Новини.LIVE

Глава Офиса президента Кирилл Буданов и его супруга Марианна вместе посетили церемонию вручения Всеукраинской премии «Золотые руки» в Киеве. Супруги появились на публике вместе и во время мероприятия держались за руки.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Кирилл и Марианна Будановы вместе посетили мероприятие в Киеве

Ранее СМИ писали, что супруги продолжают соблюдать семейные традиции даже во время войны.

Кирилл и Марианна Будановы. Фото: Новини.LIVE

В частности, несмотря на опасность, они поддерживают друг друга и находят время для совместных моментов.

Заявления Буданова во время мероприятия

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в Украине уже тестируют дроны-перехватчики непосредственно в боевых условиях. По его словам, прототипы уже сбивают вражеские беспилотники, а процесс масштабирования таких систем продолжается. Массовое применение дронов-перехватчиков может начаться в течение нескольких месяцев.

Читайте также:

Также Буданов сообщил о возможности крупного обмена пленными уже на следующей неделе. Он отметил, что соответствующие новости могут появиться в ближайшее время, однако конкретных деталей относительно обмена не привёл.

Кроме того, глава ОП прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном завершении войны до зимы. Буданов отметил, что Украина должна надеяться на позитивный сценарий, но в то же время быть реалистичной и готовиться к продолжению боевых действий в течение зимы.

Ранее Новини.LIVE писали историю любви Кирилла и Марианны Будановых и то, как супруги поддерживают друг друга во время войны. Несмотря на постоянную опасность, они сохраняют семейные традиции и находят время для совместного досуга.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Кирилл Буданов откровенно рассказывал об отношениях с женой Марианной и называл её своей самой большой ценностью. По его словам, вместе они могут преодолеть любые трудности.