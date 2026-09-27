Кирило Буданов із дружиною з’явився на заході у Києві

Кирило та Маріанна Буданови. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу президента Кирило Буданов та його дружина Маріанна разом відвідали Загальнонаціональну премію "Золоті руки" у Києві. Подружжя з’явилося на публіці разом та під час заходу трималося поруч за руки.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Кирило та Маріанна Буданови разом відвідали захід у Києві

Раніше ЗМІ писали, що подружжя продовжує зберігати сімейні традиції навіть під час війни.

Кирило та Маріанна Буданови. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, попри небезпеку, вони підтримують одне одного та знаходять час для спільних моментів.

Заяви Буданова під час заходу

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що в Україні вже тестують дрони-перехоплювачі безпосередньо в бойових умовах. За його словами, прототипи вже збивають ворожі безпілотники, а процес масштабування таких систем триває. Масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців.

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Також Буданов повідомив про можливість великого обміну полоненими вже наступного тижня. Він зазначив, що відповідні новини можуть з’явитися найближчим часом, однак конкретних деталей щодо обміну не навів.

Крім того, керівник ОП прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про можливе завершення війни до зими. Буданов зазначив, що Україна має сподіватися на позитивний сценарій, але водночас бути реалістичною та готуватися до продовження бойових дій протягом зими.

Раніше Новини.LIVE писали історію кохання Кирила та Маріанни Буданових і те, як подружжя підтримує одне одного під час війни. Попри постійну небезпеку, вони зберігають сімейні традиції та знаходять час для спільного дозвілля.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов відверто розповідав про стосунки з дружиною Маріанною та називав її своєю найбільшою цінністю. За його словами, разом вони можуть подолати будь-які труднощі.