Історія кохання під прицілом — ЗМІ про подружжя Буданових

Історія кохання під прицілом — ЗМІ про подружжя Буданових

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 11:01
Історія кохання Кирила Буданова і його дружини Маріанни
Маріанна Буданова та Кирило Буданов. Фото: соцмережі Буданова

Подружжя Буданових має сімейні традиції та береже їх навіть під час війни. Наприклад, вони пишуть одне одному записки з побажаннями на день.

Про це йдеться в матеріалі ТаблоID "Романтика попри небезпеку і разом 24/7: історія кохання Кирила Буданова і його дружини".

"Після всіх пережитих замахів на нашу родину, на мого чоловіка, на мене ми інакше сприймаємо кожен день свого життя. У моменти, коли тебе намагаються вбити, викрасти, підірвати авто чи вирізати двері у твоїй квартирі, ти вже починаєш думати не тільки про себе", – зазначила Маріанна Буданова.

Читайте також:

З майбутньою дружиною Кирило Буданов познайомився через кілька місяців після початку Революції Гідності. З початком антитерористичної операції подружжя могло не бачитися місяцями та не спілкуватися тижнями, коли чоловік був на бойових завданнях.

"Раніше, коли він їздив у АТО, ми могли не бачитися і по три місяці, не спілкуватися тижнями, коли він був на бойових завданнях. Ще тоді я навчилася контролювати емоції. Знаєте, людина — така істота, яка до всього звикає. Як психолог за освітою, можу підтвердити, що для виникнення звички потрібен 21 день, а для її закріплення — в середньому 60. Абсолютна правда, яку я перевірила особисто", — розповіла Маріанна Буданова.

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, жінка "переїхала" до кабінету чоловіка. Як зазначає видання, Маріанну таке життя влаштовує, і немає нічого, чого б їй бракувало.

"Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті, 24 на 7. Раніше я йшов на роботу — повертався додому, а зараз…" — наголосив Буданов.

Нагадаємо, у 2023 році Маріанну Буданову та кількох співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України отруїли важкими металами, а сам Кирило був неодноразово поранений і пережив велику кількість замахів.

Попри небезпеку, подружжя Буданових знаходить і час для романтики.

4 січня очільник Офісу Президента України відзначив День народження. Новини.LIVE зібрали цікаві факти про Буданова.

Офіс президента родина Кирило Буданов війна в Україні дружина
Олена Максимова - редактор
Автор:
Олена Максимова
