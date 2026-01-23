Історія кохання Кирила Буданова і його дружини Маріанни

Маріанна Буданова та Кирило Буданов. Фото: соцмережі Буданова

Подружжя Буданових має сімейні традиції та береже їх навіть під час війни. Наприклад, вони пишуть одне одному записки з побажаннями на день.



"Після всіх пережитих замахів на нашу родину, на мого чоловіка, на мене ми інакше сприймаємо кожен день свого життя. У моменти, коли тебе намагаються вбити, викрасти, підірвати авто чи вирізати двері у твоїй квартирі, ти вже починаєш думати не тільки про себе", – зазначила Маріанна Буданова.

З майбутньою дружиною Кирило Буданов познайомився через кілька місяців після початку Революції Гідності. З початком антитерористичної операції подружжя могло не бачитися місяцями та не спілкуватися тижнями, коли чоловік був на бойових завданнях.

"Раніше, коли він їздив у АТО, ми могли не бачитися і по три місяці, не спілкуватися тижнями, коли він був на бойових завданнях. Ще тоді я навчилася контролювати емоції. Знаєте, людина — така істота, яка до всього звикає. Як психолог за освітою, можу підтвердити, що для виникнення звички потрібен 21 день, а для її закріплення — в середньому 60. Абсолютна правда, яку я перевірила особисто", — розповіла Маріанна Буданова.

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, жінка "переїхала" до кабінету чоловіка. Як зазначає видання, Маріанну таке життя влаштовує, і немає нічого, чого б їй бракувало.

"Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті, 24 на 7. Раніше я йшов на роботу — повертався додому, а зараз…" — наголосив Буданов.

Нагадаємо, у 2023 році Маріанну Буданову та кількох співробітників Головного управління розвідки Міністерства оборони України отруїли важкими металами, а сам Кирило був неодноразово поранений і пережив велику кількість замахів.

Попри небезпеку, подружжя Буданових знаходить і час для романтики.



