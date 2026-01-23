Видео
История любви под прицелом — СМИ о чете Будановых

История любви под прицелом — СМИ о чете Будановых

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 11:01
История любви Кирилла Буданова и его жены Марианны
Марианна Буданова и Кирилл Буданов. Фото: соцсети Буданова

Супруги Будановы имеют семейные традиции и берегут их даже во время войны. Например, они пишут друг другу записки с пожеланиями на день.

Об этом говорится в материале ТаблоID "Романтика несмотря на опасность и вместе 24/7: история любви Кирилла Буданова и его жены".

"После всех пережитых покушений на нашу семью, на моего мужа, на меня мы иначе воспринимаем каждый день своей жизни. В моменты, когда тебя пытаются убить, похитить, взорвать авто или вырезать дверь в твоей квартире, ты уже начинаешь думать не только о себе", — отметила Марианна Буданова.

Читайте также:

С будущей женой Кирилл Буданов познакомился через несколько месяцев после начала Революции Достоинства. С началом антитеррористической операции супруги могли не видеться месяцами и не общаться неделями, когда муж был на боевых заданиях.

"Раньше, когда он ездил в АТО, мы могли не видеться и по три месяца, не общаться неделями, когда он был на боевых заданиях. Еще тогда я научилась контролировать эмоции. Знаете, человек — такое существо, которое ко всему привыкает. Как психолог по образованию, могу подтвердить, что для возникновения привычки нужен 21 день, а для ее закрепления — в среднем 60. Абсолютная правда, которую я проверила лично", — рассказала Марианна Буданова.

Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, женщина "переехала" в кабинет мужа. Как отмечает издание, Марианну такая жизнь устраивает, и нет ничего, чего бы ей не хватало.

"Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете, 24 на 7. Раньше я шел на работу — возвращался домой, а сейчас..." — подчеркнул Буданов.

Напомним, в 2023 году Марианну Буданову и нескольких сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины отравили тяжелыми металлами, а сам Кирилл был неоднократно ранен и пережил большое количество покушений.

Несмотря на опасность, супруги Будановы находят и время для романтики.

4 января глава Офиса Президента Украины отметил День рождения. Новости.LIVE собрали интересные факты о Буданове.

Офис президента семья Кирилл Буданов война в Украине жена
Елена Максимова - редактор
Автор:
Елена Максимова
