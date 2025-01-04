Буданов відзначає День народження — головне про главу ГУР

Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 січня, свій день народження святкує генерал-лейтенант, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року) Кирило Буданов. Він є одним із ключових діячів сучасної військової історії України, відзначений званням Героя України (2024) та численними нагородами, зокрема орденом "За мужність" (повний кавалер).

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що відомо про Буданова

Він народився 4 січня 1986 року у Києві. Закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, факультет аеромобільних військ.

З 2007 року служив у спецпідрозділах Головного управління розвідки Міноборони. Також виконував секретні завдання у 2018-2020 роках.

Указом Президента Буданов призначений начальником ГУР МОУ у 2020 році. У травні 2022 року він очолив Координаційний штаб з питань військовополонених.

З 2014 року Буданов активно бере участь у бойових діях. Його підрозділи проводили складні спецоперації, серед яких:

операція "Рейд у Крим" (2016): успішна ліквідація російських сил на окупованому півострові;

оборона Києва та операція в Гостомельському аеропорту (2022): запобігання масштабній висадці ворожих сил;

повітряна операція на Азовсталь (2022): постачання допомоги захисникам Маріуполя;

деокупація Бучі, Ірпеня, Руської Лозової та інших стратегічних населених пунктів.

Буданов здійснив масштабну модернізацію ГУР МО, зробивши його одним із найвпливовіших розвідувальних відомств у світі. Під його керівництвом розроблено інноваційні технології, зокрема безпілотні морські дрони, які успішно застосовуються у Чорному морі.

Цікаві факти з життя Буданова

Він пережив понад 10 замахів на життя. Очільник ГУР полюбляє тварин (у його кабінеті живуть кіт, канарка та жаби). В дитинстві Буданов захоплювався фільмами Жана-Поля Бельмондо.

Цитати Буданова

"Це наше Чорне море, це наші вишки, наш Крим, наш Зміїний острів".

"Війна повинна бути перенесена на територію ворога".

Нагадаємо, раніше Буданов спрогнозував, що наступного року на українців чекає "багато гарних подій".

Також Буданов заявив, що попри перевагу України у війні дронів, Росія почала активно застосовувати новий тип FPV-дронів, обладнаних кабелем. Це створює серйозну загрозу, оскільки такі дрони неможливо нейтралізувати засобами радіоелектронної боротьби.