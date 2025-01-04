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Буданов отмечает День рождения — интересные факты о главе ГУР

4 января 2025 06:19
Катерина Османская - Редактор
Буданов отмечает День рождения - главное о главе ГУР
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Сегодня, 4 января, свой день рождения празднует генерал-лейтенант, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года) Кирилл Буданов. Он является одним из ключевых деятелей современной военной истории Украины, отмечен званием Героя Украины (2024) и многочисленными наградами, в частности орденом "За мужество" (полный кавалер).

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что известно о Буданове

Он родился 4 января 1986 года в Киеве. Окончил Одесский институт Сухопутных войск, факультет аэромобильных войск.

С 2007 года служил в спецподразделениях Главного управления разведки Минобороны. Также выполнял секретные задания в 2018-2020 годах.

Указом Президента Буданов назначен начальником ГУР МОУ в 2020 году. В мае 2022 года он возглавил Координационный штаб по вопросам военнопленных.

С 2014 года Буданов активно участвует в боевых действиях. Его подразделения проводили сложные спецоперации, среди которых:

  • операция "Рейд в Крым" (2016): успешная ликвидация российских сил на оккупированном полуострове;
  • оборона Киева и операция в Гостомельском аэропорту (2022): предотвращение масштабной высадки вражеских сил;
  • воздушная операция на Азовсталь (2022): поставка помощи защитникам Мариуполя;
  • деоккупация Бучи, Ирпеня, Русской Лозовой и других стратегических населенных пунктов;

Буданов осуществил масштабную модернизацию ГУР МО, сделав его одним из самых влиятельных разведывательных ведомств в мире. Под его руководством разработаны инновационные технологии, в частности беспилотные морские дроны, которые успешно применяются в Черном море.

Интересные факты из жизни Буданова

Он пережил более 10 покушений на жизнь. Глава ГУР любит животных (в его кабинете живут кот, канарейка и лягушки). В детстве Буданов увлекался фильмами Жана-Поля Бельмондо.

Цитаты Буданова

  • "Это наше Черное море, это наши вышки, наш Крым, наш Змеиный остров".  
  • "Война должна быть перенесена на территорию врага".

Напомним, ранее Буданов спрогнозировал, что в следующем году украинцев ожидает "много хороших событий".

Також Буданов заявил, что несмотря на преимущество Украины в войне дронов, Россия начала активно применять новый тип FPV-дронов, оборудованных кабелем. Это создает серьезную угрозу, поскольку такие дроны невозможно нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы.

разведка политики Кирилл Буданов война в Украине день рождения

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