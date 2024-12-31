Буданов заявив, що Росія цілеспрямовано збила літак Azerbaijan Airlines

Керівник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що росіяни зробили все, щоб літак компанії Azerbaijan Airlines упав у море. Відомо, що у нього влучила ракета.

Про це Кирило Буданов сказав в ефірі телемарафону у вівторок, 31 грудня.

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Буданов зазначив, що РФ за допомогою системи "Панцир-С1" цинічно підбила літак.

"Коли екіпаж виходив на наземний персонал, запрошуючи аварійну посадку, росіяни чітко розуміли, що вони його підбили. Вони зробили все, щоб літак просто впав у море. Поряд було п’ять аеродромів. Усі ці історії про те, що була погана погода, щось там заважало, — це просто казки. Розуміючи, що вони уразили цей літак, вони хотіли, щоб слідів, як то кажуть, не лишилося і літак впав у море", — розповів він.

За його словами, літак дотягнув до берегової лінії і певна кількість людей змогла вижити, що вважається дивом.

Глава ГУР переконаний, що Росія докладатиме зусиль, аби зменшити репутаційні втрати.

"Росія сильна в дипломатії. Буде намагатися робити все, щоб мінімізувати свої репутаційні втрати, ризики, охолодження стосунків. Наскільки це їм вдасться? Не знаю. Але ми маємо ще один страшний випадок, який забрав життя багатьох людей", — додав Буданов.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв розповів, що цивільний літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines зазнав пошкодження в російському повітряному просторі неподалік Грозного. Москва намагалася приховати інцидент.

Також російський диктатор Володимир Путін перепросив в Алієва за авіатрощу, назвавши це "трагедією".