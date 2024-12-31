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Авиакатастрофа AZAL — Буданов прокомментировал действия россиян

31 декабря 2024 19:04
Аркадий Пастула - Редактор
Буданов заявил, что Россия целенаправленно сбила самолет Azerbaijan Airlines
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что россияне сделали все, чтобы самолет компании Azerbaijan Airlines упал в море. Известно, что в него попала ракета.

Об этом Кирилл Буданов сказал в эфире телемарафона во вторник, 31 декабря.

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Буданов отметил, что РФ с помощью системы "Панцирь-С1" цинично подбила самолет. 

"Когда экипаж выходил на наземный персонал, приглашая аварийную посадку, россияне четко понимали, что они его подбили. Они сделали все, чтобы самолет просто упал в море. Рядом было пять аэродромов. Все эти истории о том, что была плохая погода, что-то там мешало, — это просто сказки. Понимая, что они поразили этот самолет, они хотели, чтобы следов, как говорится, не осталось и самолет упал в море", — рассказал он.

По его словам, самолет дотянул до береговой линии и определенное количество людей смогло выжить, что считается чудом.

Глава ГУР убежден, что Россия будет прилагать усилия, чтобы уменьшить репутационные потери.

"Россия сильна в дипломатии. Будет стараться делать все, чтобы минимизировать свои репутационные потери, риски, охлаждение отношений. Насколько это им удастся? Не знаю. Но мы имеем еще один страшный случай, который унес жизни многих людей", — добавил Буданов.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что гражданский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел катастрофу в российском воздушном пространстве неподалеку от Грозного. Москва пыталась скрыть инцидент.

Также российский диктатор Владимир Путин извинился перед Алиевым за авиакатастрофу, назвав это "трагедией".

самолет Азербайджан авиакатастрофа Кирилл Буданов ГУР Россия

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