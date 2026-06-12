Келлог: США не должны заставлять Украину отдавать земли России

Кит Келлог. Фото: x.com/generalkellogg

Бывший специальный представитель Трампа Кит Келлог заявил, что в настоящее время переговорный процесс между Украиной, США и РФ "фактически приостановлен", и считает, что это хорошо. Также он подчеркнул, что Вашингтон не должен заставлять Украину отдавать свои территории.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Washington Examiner и "Суспільне".

Что сказал Келлог о войне в Украине

Выступая на брифинге "Российская реальность" в Вашингтоне, Келлог подчеркнул, что Украину не нужно заставлять отдавать какие-либо территории, которые РФ не способна захватить военной силой.

Он подчеркнул, что такой исход показал бы миру, что границы все еще можно пересматривать силой. По его словам, это было бы опасным сигналом для Москвы, Пекина, Ирана и КНДР.

Келлог подчеркнул, что подход президента США Дональда Трампа "Америка превыше всего" предполагает демонстрацию силы, а не капитуляцию перед режимом диктатора РФ Владимира Путина, который «похищает детей» и «преследует христиан».

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"Речь идет не только об Украине, речь идет о доверии к американской силе, речь идет о безопасности Европы, речь идет о послании, которое мы посылаем каждому наблюдающему противнику, и речь идет о том, какой мир унаследуют наши дети и внуки", — сказал бывший специальный посланник Белого дома.

Кроме того, он дал комментарий "Суспільному", в котором заявил, что пауза в переговорах Украины, США и РФ — это хорошо.

"Помните двух переговорщиков, которые работают над Ираном, Виткофф и Джаред Кушнер также являются переговорщиками между Украиной и Россией, а нельзя быть в двух местах одновременно. Поэтому хорошо, что они сейчас работают с Ираном, и я думаю, что процесс переговоров фактически приостановлен. Это неплохо. Это на самом деле хорошо", — заявил Келлог.

Дипломат отметил, что концентрация США на войне против Ирана фактически оставляет Украину одну выполнять свою работу, и Киев, по его мнению, хорошо справляется с Россией.

На вопрос о том, ослабляют ли США санкции против РФ, Келлог ответил, что, по его мнению, санкционный пакет "еще не завершен".

Также бывший спецпосланник прокомментировал письмо президента Украины Владимира Зеленского диктатору РФ Владимиру Путину. Он сказал, что не видел письма, но факт начала диалога считает позитивным. Келлог добавил, что Дональд Трамп стремится к миру в Украине.

На вопрос о том, находятся ли в безопасности страны Балтии и Восточная Европа, Келлог выразил сомнение, что у Путина есть сейчас возможность напасть на какую-либо страну. По его словам, он на месте жителей этих стран не беспокоился бы об этом, отметив, что Украина фактически уничтожила армию РФ.

В заключение Келлог вновь анонсировал, что приедет в Украину в конце лета 2026 года.

Как сообщало Новини.LIVE, Владимир Зеленский недавно заявил об успешном достижении целей отправки открытого письма Владимиру Путину, в котором он предложил прямые мирные переговоры. Несмотря на отказ, Украина получила конкретный нужный результат, но детали пока засекречены.

Также президент сообщил, что ближайшие месяцы могут стать определяющими для дальнейшего развития событий.