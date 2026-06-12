Келлог: США не повинні змушувати Україну віддавати землі Росії

Кіт Келлог. Фото: x.com/generalkellogg

Колишній спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що наразі переговорний процес між Україною, США та РФ "фактично призупинено" і вважає, що це добре. Також він наголосив, що Вашингтон не повинен змушувати Україну віддавати свої території.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Washington Examiner та "Суспільне".

Що сказав Келлог про війну в Україні

Виступаючи на брифінгу "Російська реальність" у Вашингтоні, Келлог наголосив, що Україну не потрібно примушувати віддавати будь-які території, які РФ не здатна захопити військовою силою.

Він наголосив, що такий результат би показав світу, що кордони все ще можна переглянути силою. За його словами, це було б небезпечним посиланням для Москви, Пекіна, Ірана та КНДР.

Келлог підкреслив, що підхід президента США Дональда Трампа "Америка понад усе" передбачає проектування сили, а не капітуляцію перед режимом диктатора РФ Володимира Путіна, який "викрадає дітей" та "переслідує християн".

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"Йдеться не лише про Україну, йдеться про довіру до американської сили, йдеться про безпеку Європи, йдеться про послання, яке ми надсилаємо кожному супротивнику, який спостерігає, і йдеться про те, який світ успадкують наші діти та онуки", — сказав колишній спецпосланець Білого дому.

Окрім того, він дав коментар "Суспільному", в якому заявив, що пауза у переговорах України, США та РФ — це добре.

"Пам'ятаєте двох переговірників, які працюють над Іраном, Віткофф та Джаред Кушнер також є переговірниками між Україною та Росією, і ви не можете бути в двох місцях одночасно. Тож, добре, що вони зараз працюють з Іраном, і я думаю, що процес переговорів фактично призупинено. Це непогано. Це насправді добре", — заявив Келлог.

Дипломат зазначив, що концентрація США на війні проти Ірану фактично залишає Україну саму виконувати свою роботу, і Київ, на його думку, добре справляється з Росією.

На питання про те, чи послаблюють США санкції проти РФ, Келлог сказав, що на його думку, санкційний пакет "ще не завершений".

Також колишній спецпосланець прокоментував лист президента України Володимира Зеленського до диктатора РФ Володимира Путіна. Він сказав, що не бачив листа, але факт початку діалогу вважає позитивним. Келлог додав, що Дональд Трамп прагне миру в Україні.

На питання про те, чи у безпеці країни Балтії та Східна Європа, Келлог висловив сумнів, що Путін має зараз можливість піти на якусь країну. За його словами, він на місці б людей тих країн не хвилювався б за це, зазначивши, що Україна фактично знищила військо РФ.

Резюмуючи Келлог знову анонсував, що приїде до України наприкінці літа 2026 року.

Як повідомляло Новини.LIVE, Володимир Зеленський нещодавно заявив про успішне досягнення цілей відправки відкритого листа до Володимира Путіна, в якому він запропонував прямі мирні переговори. Попри відмову, Україна отримала конкретний потрібний результат, але деталі поки засекречені.

Також президент повідомив, що найближчі місяці можуть стало визначальними для подальшого розвитку подій.