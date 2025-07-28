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Главная Новости дня Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня — детали

Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня — детали

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 16:49
Камбоджа и Таиланд достигли безусловного прекращения огня
Встреча глав правительств Камбоджи и Таиланда. Фото: Х/Samdech Thipadei HUN MANET

Камбоджа и Таиланд в понедельник, 28 июля, достигли безусловного прекращения огня. Обе страны остановят боевые действия в полночь по местному времени.

Об этом пишет Thai News.

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Конфликт между Камбоджей и Таиландом

Так, премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности главы правительства Таиланда Пхумтам Вечаячай провели переговоры в Малайзии. На встрече стороны договорились о безусловном прекращении боевых действий в полночь.

Как известно, конфликт между странами вспыхнул в прошлый четверг после взрыва наземной мины, который ранил пятерых тайских солдат вблизи границы с Камбоджей.

Тогда обе стороны обвиняли друг друга в развязывании конфликта, в результате чего погибли по меньшей мере 35 человек и еще более 260 тысяч покинули свои дома.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Камбодже и Таиланду не заключать с ними торговых соглашений в случае продолжения конфликта.

Напомним, 24 июля на спорном участке  участке возле храма Та Муен Том между войсками Камбоджи и Таиланда начались боевые действия.

Также в боевых действиях между Таиландом и Камбоджей заметили танки Т-84 "Оплот" украинского производства.

оружие Таиланд конфликт перемирие прекращение огня
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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