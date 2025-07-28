Камбоджа и Таиланд достигли безусловного прекращения огня

Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня — детали
Камбоджа и Таиланд в понедельник, 28 июля, достигли безусловного прекращения огня. Обе страны остановят боевые действия в полночь по местному времени.
Об этом пишет Thai News.
Конфликт между Камбоджей и Таиландом
Так, премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности главы правительства Таиланда Пхумтам Вечаячай провели переговоры в Малайзии. На встрече стороны договорились о безусловном прекращении боевых действий в полночь.
Таиланд и Комбодия находятся в состоянии войны- Subcontinental Defender 🛃 (@Anti_Separatist) 24 июля 2025
Тайские силы нанесли авиаудары по штабу Королевской армии Камбоджи после того, как солдат тайской армии потерял ногу в результате взрыва мины
Кхмерские силы нанесли ответный ракетный удар по гражданским районам Таиланда, в результате чего погибли 2 местных жителей
В ИБ идут тяжелые столкновения pic.twitter.com/YfVQgiLNzy
Как известно, конфликт между странами вспыхнул в прошлый четверг после взрыва наземной мины, который ранил пятерых тайских солдат вблизи границы с Камбоджей.
Таиланд нанес авиаудары по Камбодже. Королевские тайские ВВС провели массированные #airstrikes. 2 камбоджийских военных поста уничтожены Бригада H.Q. также уничтожена в ходе атаки. Пограничная напряженность переросла в открытую войну.#ThailandCambodia #ThailandStartedTheWar #cambodiaopnedfire pic.twitter.com/YX26c5ETpd- Nikita Sareen (@NikitaS_Live) 24 июля 2025 г.
Тогда обе стороны обвиняли друг друга в развязывании конфликта, в результате чего погибли по меньшей мере 35 человек и еще более 260 тысяч покинули свои дома.
#ไทยกัมพูชา #กองทัพบก #กองทัพอากาศ #ThailandCambodia- Killer Cool ⚡ (@Killercool63) 24 июля 2025 г.
Камбоджа атаковала бензоколонку и военную базу в Таиланде
Утверждают, что Таиланд начал обстрел первым и даже сбросил авиабомбы с помощью F-16 pic.twitter.com/toAfRxAV8P
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Камбодже и Таиланду не заключать с ними торговых соглашений в случае продолжения конфликта.
Напомним, 24 июля на спорном участке участке возле храма Та Муен Том между войсками Камбоджи и Таиланда начались боевые действия.
Также в боевых действиях между Таиландом и Камбоджей заметили танки Т-84 "Оплот" украинского производства.
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