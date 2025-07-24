Збройний конфлікт між Таїландом і Камбоджею 24 липня — що відбувається

Пожежа в Таїланді внаслідок бойових дій. Фото: Army Region 2 via Facebook/Handout via REUTERS

Між Таїландом та Камбоджею спалахнули бойові дії у четвер, 24 липня. Конфлікт розпочався на спірній ділянці біля храму Та Муен Том.

Про це повідомляє Reuters.

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#ไทยกัมพูชา #กองทัพบก #กองทัพอากาศ #ThailandCambodia



Cambodia attacked Gas station and Military base in Thailand



Claims that Thailand began shelling first and even dropped air bombs using F‑16 pic.twitter.com/toAfRxAV8P — Killer Cool ⚡ (@Killercool63) July 24, 2025

Бойові дії між Таїландом і Камбоджею

Сторони застосували важке озброєння, "Гради", артилерію, міномети, РПГ і F-16.

Відомо, що тайський винищувач F-16 завдав ударів по військовій цілі у Камбоджі. Наразі відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема 11 мирних жителів.

Thailand carried out airstrikes on Cambodia. Royal Thai Air Force carried out massive #airstrikes. 2 Cambodian military posts destroyed Brigade H.Q also destroyed in attack. Border tension has now turned into open war.#ThailandCambodia #ThailandStartedTheWar #cambodiaopnedfire pic.twitter.com/YX26c5ETpd — Nikita Sareen (@NikitaS_Live) July 24, 2025

Обидві країни звинуватили одна одну у розв'язанні зіткнення. Таїланд закрив свій кордон з Камбоджею.

"Ми застосували повітряні сили проти військових цілей, як і планувалося", — повідомив заступник речника тайської армії Річа Суксуванон.

Thailand was hit by Cambodian Rockets. Cambodian forces target Thai civilian, school and hospital around Thai-Cambodia border. Cambodia invades Thailand due to natural resource and valued archaeological sites.



pic.twitter.com/loQlD2WtQg — LuxEtVeritus (@personalstuffs) July 24, 2025

У Міноборони Камбоджі зазначили, що літаки скинули дві бомби на дороги. Там рішуче засудили військову агресію Таїланду.

Сутички розпочалися після того, як Таїланд відкликав свого посла з Камбоджі та оголосив про висилку камбоджійського дипломата з Бангкока. Причиною стало поранення другого за тиждень тайського військового, який втратив кінцівку внаслідок підриву на міні. За твердженням Бангкока, її нещодавно встановили в спірній прикордонній зоні.

Thailand & Combodia are at war



Thai Forces launched airstrikes targeting the Royal Cambodian Army HQs after a Thai Army soldier lost his leg in a landmine explosion

Khmer forces retaliated with missiles targeting Thai civilian areas killing 2 locals

Heavy clashes underway in IB. pic.twitter.com/YfVQgiLNzy — Subcontinental Defender 🛃 (@Anti_Separatist) July 24, 2025

"Тайська армія засуджує Камбоджу за використання зброї для нападу на цивільних осіб у Таїланді. Таїланд готовий захищати суверенітет і наш народ від нелюдських дій", — йдеться в заяві збройних сил країни.

👉Amid ongoing conflicts in West Asia, Europe, and Africa, a new clash erupted this morning between Cambodia and Thailand.



Along the border, Royal Thai Air Force F-16 "Fighting Falcons" launched a wave of airstrikes against Cambodian Armed Forces positions. pic.twitter.com/p3nEENBl0U — Anmol (@anmol_kaundilya) July 24, 2025

Камбоджійське Міністерство закордонних справ назвало авіаудари Таїланду "неспровокованими" та звернулося до Бангкока з вимогою вивести війська. У відомстві також закликали утриматися від подальших кроків, які можуть призвести до ескалації конфлікту.

Звернення до українців

У посольстві України в Таїланді відреагували на бойові дії. Там повідомили про постраждалих.

Українцям, які перебувають або планують подорож до прикордонних регіонів, рекомендують:

дотримуватися вказівок місцевих органів влади та сил безпеки Таїланду;

регулярно перевіряти офіційну інформацію щодо розвитку ситуації;

утриматися від відвідування прикордонних територій, де відзначено підвищений рівень безпеки.

У випадку надзвичайних ситуацій закликають звертатися до посольства.

Допис посольства. Фото: скриншот

Нагадаємо, у травні Таїланд запровадив нові правила для вʼїзду іноземців. Туристи повинні заповнювати електронну картку прибуття TDAC.

А нещодавно війська Ізраїлю атакували Міноборони Сирії. Момент удару потрапив на відео.