Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Між Таїландом і Камбоджею спалахнули бойові дії — що відбувається

Між Таїландом і Камбоджею спалахнули бойові дії — що відбувається

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 16:33
Збройний конфлікт між Таїландом і Камбоджею 24 липня — що відбувається
Пожежа в Таїланді внаслідок бойових дій. Фото: Army Region 2 via Facebook/Handout via REUTERS

Між Таїландом та Камбоджею спалахнули бойові дії у четвер, 24 липня. Конфлікт розпочався на спірній ділянці біля храму Та Муен Том.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама
Читайте також:

Бойові дії між Таїландом і Камбоджею

Сторони застосували важке озброєння, "Гради", артилерію, міномети, РПГ і F-16.

Відомо, що тайський винищувач F-16 завдав ударів по військовій цілі у Камбоджі. Наразі відомо про щонайменше 12 загиблих, зокрема 11 мирних жителів.

Обидві країни звинуватили одна одну у розв'язанні зіткнення. Таїланд закрив свій кордон з Камбоджею.

"Ми застосували повітряні сили проти військових цілей, як і планувалося", — повідомив заступник речника тайської армії Річа Суксуванон.

У Міноборони Камбоджі зазначили, що літаки скинули дві бомби на дороги. Там рішуче засудили військову агресію Таїланду.

Сутички розпочалися після того, як Таїланд відкликав свого посла з Камбоджі та оголосив про висилку камбоджійського дипломата з Бангкока. Причиною стало поранення другого за тиждень тайського військового, який втратив кінцівку внаслідок підриву на міні. За твердженням Бангкока, її нещодавно встановили в спірній прикордонній зоні.

"Тайська армія засуджує Камбоджу за використання зброї для нападу на цивільних осіб у Таїланді. Таїланд готовий захищати суверенітет і наш народ від нелюдських дій", — йдеться в заяві збройних сил країни.

Камбоджійське Міністерство закордонних справ назвало авіаудари Таїланду "неспровокованими" та звернулося до Бангкока з вимогою вивести війська. У відомстві також закликали утриматися від подальших кроків, які можуть призвести до ескалації конфлікту.

Звернення до українців

У посольстві України в Таїланді відреагували на бойові дії. Там повідомили про постраждалих.

Українцям,  які перебувають або планують подорож до прикордонних регіонів, рекомендують:

  • дотримуватися вказівок місцевих органів влади та сил безпеки Таїланду;
  • регулярно перевіряти офіційну інформацію щодо розвитку ситуації;
  • утриматися від відвідування прикордонних територій, де відзначено підвищений рівень безпеки.

У випадку надзвичайних ситуацій закликають звертатися до посольства.

null
Допис посольства. Фото: скриншот

Нагадаємо, у травні Таїланд запровадив нові правила для вʼїзду іноземців. Туристи повинні заповнювати електронну картку прибуття TDAC.

А нещодавно війська Ізраїлю атакували Міноборони Сирії. Момент удару потрапив на відео.

Таїланд конфлікт обстріли літаки атака
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації