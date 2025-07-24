Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей 24 июля — что происходит

Между Таиландом и Камбоджей начались боевые действия — детали
Между Таиландом и Камбоджей вспыхнули боевые действия в четверг, 24 июля. Конфликт начался на спорном участке возле храма Та Муен Том.
Об этом сообщает Reuters.
#ไทยกัมพูชา #กองทัพบก #กองทัพอากาศ #ThailandCambodia- Killer Cool ⚡ (@Killercool63) 24 июля 2025 г.
Камбоджа атаковала бензоколонку и военную базу в Таиланде
Утверждают, что Таиланд начал обстрел первым и даже сбросил авиабомбы с помощью F-16 pic.twitter.com/toAfRxAV8P
Боевые действия между Таиландом и Камбоджей
Стороны применили тяжелое вооружение, "Грады", артиллерию, минометы, РПГ и F-16.
Известно, что тайский истребитель F-16 нанес удары по военной цели в Камбодже. Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе 11 мирных жителей.
Таиланд нанес авиаудары по Камбодже. Королевские ВВС Таиланда нанесли массированные #airstrikes. 2 камбоджийских военных поста уничтожены Бригада H.Q. также уничтожена в ходе атаки. Пограничная напряженность переросла в открытую войну.#ThailandCambodia #ThailandStartedTheWar #cambodiaopnedfire pic.twitter.com/YX26c5ETpd- Никита Сарин (@NikitaS_Live) 24 июля 2025 г.
Обе страны обвинили друг друга в развязывании столкновения. Таиланд закрыл свою границу с Камбоджей.
"Мы применили воздушные силы против военных целей, как и планировалось", — сообщил заместитель спикера тайской армии Рича Суксуванон.
Таиланд был поражен камбоджийскими ракетами. Камбоджийские силы нацелились на тайских гражданских, школу и больницу вокруг границы Таиланда и Камбоджи. Камбоджа вторгается в Таиланд из-за природных ресурсов и ценных археологических объектов.- LuxEtVeritus (@personalstuffs) 24 июля 2025 г.
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В Минобороны Камбоджи отметили, что самолеты сбросили две бомбы на дороги. Там решительно осудили военную агрессию Таиланда.
Стычки начались после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи и объявил о высылке камбоджийского дипломата из Бангкока. Причиной стало ранение второго за неделю тайского военного, который потерял конечность в результате подрыва на мине. По утверждению Бангкока, ее недавно установили в спорной пограничной зоне.
Таиланд & Комбодия находятся в состоянии войны- Subcontinental Defender 🛃 (@Anti_Separatist) 24 июля 2025 г.
Тайские силы нанесли авиаудары по штабу Королевской армии Камбоджи после того, как солдат тайской армии потерял ногу в результате подрыва на мине
Кхмерские силы нанесли ответный ракетный удар по гражданским районам Таиланда, в результате чего погибли 2 местных жителей
В ИБ идут тяжелые столкновения pic.twitter.com/YfVQgiLNzy
"Тайская армия осуждает Камбоджу за использование оружия для нападения на гражданских лиц в Таиланде. Таиланд готов защищать суверенитет и наш народ от бесчеловечных действий", — говорится в заявлении вооруженных сил страны.
👉На фоне продолжающихся конфликтов в Западной Азии, Европе и Африке сегодня утром между Камбоджей и Таиландом вспыхнуло новое столкновение.- Anmol (@anmol_kaundilya) 24 июля 2025 г .
Вдоль границы Королевские ВВС Таиланда F-16 "Боевые соколы" нанесли волну авиаударов по позициям вооруженных сил Камбоджи. pic.twitter.com/p3nEENBl0U
Камбоджийское Министерство иностранных дел назвало авиаудары Таиланда "неспровоцированными" и обратилось к Бангкоку с требованием вывести войска. В ведомстве также призвали воздержаться от дальнейших шагов, которые могут привести к эскалации конфликта.
Обращение к украинцам
В посольстве Украины в Таиланде отреагировали на боевые действия. Там сообщили о пострадавших.
Украинцам, которые находятся или планируют путешествие в приграничные регионы, рекомендуют:
- следовать указаниям местных органов власти и сил безопасности Таиланда;
- регулярно проверять официальную информацию о развитии ситуации;
- воздержаться от посещения приграничных территорий, где отмечен повышенный уровень безопасности.
В случае чрезвычайных ситуаций призывают обращаться в посольство.
Напомним, в мае Таиланд ввел новые правила для въезда иностранцев. Туристы должны заполнять электронную карточку прибытия TDAC.
А недавно войска Израиля атаковали Минобороны Сирии. Момент удара попал на видео.
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