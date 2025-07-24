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Между Таиландом и Камбоджей начались боевые действия — детали

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Дата публикации 24 июля 2025 16:33
Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей 24 июля — что происходит
Пожар в Таиланде в результате боевых действий. Фото: Army Region 2 via Facebook/Handout via REUTERS

Между Таиландом и Камбоджей вспыхнули боевые действия в четверг, 24 июля. Конфликт начался на спорном участке возле храма Та Муен Том.

Об этом сообщает Reuters.

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Боевые действия между Таиландом и Камбоджей

Стороны применили тяжелое вооружение, "Грады", артиллерию, минометы, РПГ и F-16.

Известно, что тайский истребитель F-16 нанес удары по военной цели в Камбодже. Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе 11 мирных жителей.

Обе страны обвинили друг друга в развязывании столкновения. Таиланд закрыл свою границу с Камбоджей.

"Мы применили воздушные силы против военных целей, как и планировалось", — сообщил заместитель спикера тайской армии Рича Суксуванон.

В Минобороны Камбоджи отметили, что самолеты сбросили две бомбы на дороги. Там решительно осудили военную агрессию Таиланда.

Стычки начались после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи и объявил о высылке камбоджийского дипломата из Бангкока. Причиной стало ранение второго за неделю тайского военного, который потерял конечность в результате подрыва на мине. По утверждению Бангкока, ее недавно установили в спорной пограничной зоне.

"Тайская армия осуждает Камбоджу за использование оружия для нападения на гражданских лиц в Таиланде. Таиланд готов защищать суверенитет и наш народ от бесчеловечных действий", — говорится в заявлении вооруженных сил страны.

Камбоджийское Министерство иностранных дел назвало авиаудары Таиланда "неспровоцированными" и обратилось к Бангкоку с требованием вывести войска. В ведомстве также призвали воздержаться от дальнейших шагов, которые могут привести к эскалации конфликта.

Обращение к украинцам

В посольстве Украины в Таиланде отреагировали на боевые действия. Там сообщили о пострадавших.

Украинцам, которые находятся или планируют путешествие в приграничные регионы, рекомендуют:

  • следовать указаниям местных органов власти и сил безопасности Таиланда;
  • регулярно проверять официальную информацию о развитии ситуации;
  • воздержаться от посещения приграничных территорий, где отмечен повышенный уровень безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций призывают обращаться в посольство.

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Пост посольства. Фото: скриншот

Напомним, в мае Таиланд ввел новые правила для въезда иностранцев. Туристы должны заполнять электронную карточку прибытия TDAC.

А недавно войска Израиля атаковали Минобороны Сирии. Момент удара попал на видео.

Таиланд конфликт обстрелы самолеты атака
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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