Вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей 24 июля — что происходит

Пожар в Таиланде в результате боевых действий. Фото: Army Region 2 via Facebook/Handout via REUTERS

Между Таиландом и Камбоджей вспыхнули боевые действия в четверг, 24 июля. Конфликт начался на спорном участке возле храма Та Муен Том.

Об этом сообщает Reuters.

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Боевые действия между Таиландом и Камбоджей

Стороны применили тяжелое вооружение, "Грады", артиллерию, минометы, РПГ и F-16.

Известно, что тайский истребитель F-16 нанес удары по военной цели в Камбодже. Известно о по меньшей мере 12 погибших, в том числе 11 мирных жителей.

Таиланд нанес авиаудары по Камбодже. Королевские ВВС Таиланда нанесли массированные #airstrikes. 2 камбоджийских военных поста уничтожены Бригада H.Q. также уничтожена в ходе атаки. Пограничная напряженность переросла в открытую войну.#ThailandCambodia #ThailandStartedTheWar #cambodiaopnedfire pic.twitter.com/YX26c5ETpd - Никита Сарин (@NikitaS_Live) 24 июля 2025 г.

Обе страны обвинили друг друга в развязывании столкновения. Таиланд закрыл свою границу с Камбоджей.

"Мы применили воздушные силы против военных целей, как и планировалось", — сообщил заместитель спикера тайской армии Рича Суксуванон.

Таиланд был поражен камбоджийскими ракетами. Камбоджийские силы нацелились на тайских гражданских, школу и больницу вокруг границы Таиланда и Камбоджи. Камбоджа вторгается в Таиланд из-за природных ресурсов и ценных археологических объектов.



pic.twitter.com/loQlD2WtQg - LuxEtVeritus (@personalstuffs) 24 июля 2025 г.

В Минобороны Камбоджи отметили, что самолеты сбросили две бомбы на дороги. Там решительно осудили военную агрессию Таиланда.

Стычки начались после того, как Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи и объявил о высылке камбоджийского дипломата из Бангкока. Причиной стало ранение второго за неделю тайского военного, который потерял конечность в результате подрыва на мине. По утверждению Бангкока, ее недавно установили в спорной пограничной зоне.

Таиланд & Комбодия находятся в состоянии войны



Тайские силы нанесли авиаудары по штабу Королевской армии Камбоджи после того, как солдат тайской армии потерял ногу в результате подрыва на мине

Кхмерские силы нанесли ответный ракетный удар по гражданским районам Таиланда, в результате чего погибли 2 местных жителей

В ИБ идут тяжелые столкновения pic.twitter.com/YfVQgiLNzy - Subcontinental Defender 🛃 (@Anti_Separatist) 24 июля 2025 г.

"Тайская армия осуждает Камбоджу за использование оружия для нападения на гражданских лиц в Таиланде. Таиланд готов защищать суверенитет и наш народ от бесчеловечных действий", — говорится в заявлении вооруженных сил страны.

👉На фоне продолжающихся конфликтов в Западной Азии, Европе и Африке сегодня утром между Камбоджей и Таиландом вспыхнуло новое столкновение.



Вдоль границы Королевские ВВС Таиланда F-16 "Боевые соколы" нанесли волну авиаударов по позициям вооруженных сил Камбоджи. pic.twitter.com/p3nEENBl0U - Anmol (@anmol_kaundilya) 24 июля 2025 г .

Камбоджийское Министерство иностранных дел назвало авиаудары Таиланда "неспровоцированными" и обратилось к Бангкоку с требованием вывести войска. В ведомстве также призвали воздержаться от дальнейших шагов, которые могут привести к эскалации конфликта.

Обращение к украинцам

В посольстве Украины в Таиланде отреагировали на боевые действия. Там сообщили о пострадавших.

Украинцам, которые находятся или планируют путешествие в приграничные регионы, рекомендуют:

следовать указаниям местных органов власти и сил безопасности Таиланда;

регулярно проверять официальную информацию о развитии ситуации;

воздержаться от посещения приграничных территорий, где отмечен повышенный уровень безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций призывают обращаться в посольство.

Пост посольства. Фото: скриншот

Напомним, в мае Таиланд ввел новые правила для въезда иностранцев. Туристы должны заполнять электронную карточку прибытия TDAC.

А недавно войска Израиля атаковали Минобороны Сирии. Момент удара попал на видео.