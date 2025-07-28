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Камбоджа та Таїланд домовилися про припинення вогню — деталі

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 16:49
Камбоджа та Таїланд досягнули безумовного припинення вогню
Зустріч очільників уряду Камбоджі й Таїланду. Фото: Х/Samdech Thipadei HUN MANET

Камбоджа та Таїланд у понеділок, 28 липня, досягнули безумовного припинення вогню. Обидві країни зупинять бойові дії о півночі за місцевим часом.

Про це пише Thai News.

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Так, прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет та виконувач обов'язків очільника уряду Таїланду Пхумтам Вечаячай провели перемовини у Малайзії. На зустрічі сторони домовилися про безумовне припинення бойових дій о півночі.

Як відомо, конфлікт між країнами спалахнув минулого четверга після вибуху наземної міни, який поранив п'ятьох тайських солдатів поблизу кордону з Камбоджею.

Тоді обидві сторони звинувачували один одного в розв'язанні конфлікту, внаслідок чого загинули щонайменше 35 людей та ще понад 260 тисяч покинули свої домівки.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Камбоджі та Таїланду не укладати з ними торгівельних угод у разі продовження конфлікту.

Нагадаємо, 24 липня на спірній ділянці  біля храму Та Муен Том між військами Камбоджі й Таїланду розпочалися бойові дії.  

Також у бойових діях між Таїландом і Камбоджі помітили танки Т-84 "Оплот" українського виробництва.

зброя Таїланд конфлікт перемир'я припинення вогню
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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