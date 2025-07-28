Камбоджа та Таїланд досягнули безумовного припинення вогню

Камбоджа та Таїланд домовилися про припинення вогню — деталі
Камбоджа та Таїланд у понеділок, 28 липня, досягнули безумовного припинення вогню. Обидві країни зупинять бойові дії о півночі за місцевим часом.
Про це пише Thai News.
Конфлікт між Камбоджею та Таїландом
Так, прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет та виконувач обов'язків очільника уряду Таїланду Пхумтам Вечаячай провели перемовини у Малайзії. На зустрічі сторони домовилися про безумовне припинення бойових дій о півночі.
Thailand & Combodia are at war— Subcontinental Defender 🛃 (@Anti_Separatist) July 24, 2025
Thai Forces launched airstrikes targeting the Royal Cambodian Army HQs after a Thai Army soldier lost his leg in a landmine explosion
Khmer forces retaliated with missiles targeting Thai civilian areas killing 2 locals
Heavy clashes underway in IB. pic.twitter.com/YfVQgiLNzy
Як відомо, конфлікт між країнами спалахнув минулого четверга після вибуху наземної міни, який поранив п'ятьох тайських солдатів поблизу кордону з Камбоджею.
Thailand carried out airstrikes on Cambodia. Royal Thai Air Force carried out massive #airstrikes. 2 Cambodian military posts destroyed Brigade H.Q also destroyed in attack. Border tension has now turned into open war.#ThailandCambodia #ThailandStartedTheWar #cambodiaopnedfire pic.twitter.com/YX26c5ETpd— Nikita Sareen (@NikitaS_Live) July 24, 2025
Тоді обидві сторони звинувачували один одного в розв'язанні конфлікту, внаслідок чого загинули щонайменше 35 людей та ще понад 260 тисяч покинули свої домівки.
#ไทยกัมพูชา #กองทัพบก #กองทัพอากาศ #ThailandCambodia— Killer Cool ⚡ (@Killercool63) July 24, 2025
Cambodia attacked Gas station and Military base in Thailand
Claims that Thailand began shelling first and even dropped air bombs using F‑16 pic.twitter.com/toAfRxAV8P
Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Камбоджі та Таїланду не укладати з ними торгівельних угод у разі продовження конфлікту.
Нагадаємо, 24 липня на спірній ділянці біля храму Та Муен Том між військами Камбоджі й Таїланду розпочалися бойові дії.
Також у бойових діях між Таїландом і Камбоджі помітили танки Т-84 "Оплот" українського виробництва.
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