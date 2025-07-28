Камбоджа та Таїланд досягнули безумовного припинення вогню

Зустріч очільників уряду Камбоджі й Таїланду. Фото: Х/Samdech Thipadei HUN MANET

Камбоджа та Таїланд у понеділок, 28 липня, досягнули безумовного припинення вогню. Обидві країни зупинять бойові дії о півночі за місцевим часом.

Про це пише Thai News.

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Так, прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет та виконувач обов'язків очільника уряду Таїланду Пхумтам Вечаячай провели перемовини у Малайзії. На зустрічі сторони домовилися про безумовне припинення бойових дій о півночі.

Thailand & Combodia are at war



Thai Forces launched airstrikes targeting the Royal Cambodian Army HQs after a Thai Army soldier lost his leg in a landmine explosion

Khmer forces retaliated with missiles targeting Thai civilian areas killing 2 locals

Heavy clashes underway in IB. pic.twitter.com/YfVQgiLNzy — Subcontinental Defender 🛃 (@Anti_Separatist) July 24, 2025

Як відомо, конфлікт між країнами спалахнув минулого четверга після вибуху наземної міни, який поранив п'ятьох тайських солдатів поблизу кордону з Камбоджею.

Thailand carried out airstrikes on Cambodia. Royal Thai Air Force carried out massive #airstrikes. 2 Cambodian military posts destroyed Brigade H.Q also destroyed in attack. Border tension has now turned into open war.#ThailandCambodia #ThailandStartedTheWar #cambodiaopnedfire pic.twitter.com/YX26c5ETpd — Nikita Sareen (@NikitaS_Live) July 24, 2025

Тоді обидві сторони звинувачували один одного в розв'язанні конфлікту, внаслідок чого загинули щонайменше 35 людей та ще понад 260 тисяч покинули свої домівки.

#ไทยกัมพูชา #กองทัพบก #กองทัพอากาศ #ThailandCambodia



Cambodia attacked Gas station and Military base in Thailand



Claims that Thailand began shelling first and even dropped air bombs using F‑16 pic.twitter.com/toAfRxAV8P — Killer Cool ⚡ (@Killercool63) July 24, 2025

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Камбоджі та Таїланду не укладати з ними торгівельних угод у разі продовження конфлікту.

Нагадаємо, 24 липня на спірній ділянці біля храму Та Муен Том між військами Камбоджі й Таїланду розпочалися бойові дії.

Також у бойових діях між Таїландом і Камбоджі помітили танки Т-84 "Оплот" українського виробництва.