У конфлікті між Таїландом та Камбоджею взяли участь українські Т-84 Оплот

Український танк Т-84 "Оплот". Фото: УкрОборонПром

Таїланд вперше застосував у бойових діях проти Камбоджі основні танки Т-84 "Оплот" українського виробництва. Українські танки стріляли по військових позиціях Камбоджі.

Про це повідомляє Defence-blog.

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Місцеві ЗМІ та спостерігачі оборонної сфери в Таїланді повідомляють, що Королівська армія Таїланду застосувала танки під час штурму камбоджійських військових позицій у районі поблизу тайсько-камбоджійського кордону.

Сомпонг Нондхаса, відомий тайський коментатор з питань зброї, опублікував в інтернеті повідомлення: "Кінота "Оплотів" — лицарі поля бою — вступила в бій. Сьогодні вдень Королівська тайська армія розгорнула танки "Оплот" для обстрілу камбоджійських військ поблизу бази Пхра Віхан…".

Скільки "Оплотів" у Таїланду

Таїланд замовив 49 одиниць у 2011 році за контрактом з Харківським конструкторським бюро. Т-84 "Оплот" — це значно модернізована версія радянського Т-80, розроблена та виготовлена в Україні.

Танки оснащені передовими системами управління вогнем, композитним бронюванням та 125-мм гладкоствольною гарматою. Раніше представники Міністерства оборони Таїланду називали "Оплот" найсучаснішим танком на озброєнні Королівської армії Таїланду.

Раніше повідомлялось, що між Таїландом та Камбоджею спалахнули бойові дії у четвер, 24 липня. Конфлікт розпочався на спірній ділянці біля храму Та Муен Том.

Також ми інформували, що Таїланд запровадив нові правила для вʼїзду іноземців. Туристи повинні заповнювати електронну картку прибуття TDAC.