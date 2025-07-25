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Головна Новини дня Українські Т-84 "Оплот" помітили у боях між Таїландом й Камбоджею

Українські Т-84 "Оплот" помітили у боях між Таїландом й Камбоджею

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 06:19
У конфлікті між Таїландом та Камбоджею взяли участь українські Т-84 Оплот
Український танк Т-84 "Оплот". Фото: УкрОборонПром

Таїланд вперше застосував у бойових діях проти Камбоджі основні танки Т-84 "Оплот" українського виробництва. Українські танки стріляли по військових позиціях Камбоджі. 

Про це повідомляє Defence-blog.

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Що відомо про участь Т-84 "Оплот" у боях

Місцеві ЗМІ та спостерігачі оборонної сфери в Таїланді повідомляють, що Королівська армія Таїланду застосувала танки під час штурму камбоджійських військових позицій у районі поблизу тайсько-камбоджійського кордону.

Сомпонг Нондхаса, відомий тайський коментатор з питань зброї, опублікував в інтернеті повідомлення: "Кінота "Оплотів" — лицарі поля бою — вступила в бій. Сьогодні вдень Королівська тайська армія розгорнула танки "Оплот" для обстрілу камбоджійських військ поблизу бази Пхра Віхан…".

Скільки "Оплотів" у Таїланду

Таїланд замовив 49 одиниць у 2011 році за контрактом з Харківським конструкторським бюро. Т-84 "Оплот" — це значно модернізована версія радянського Т-80, розроблена та виготовлена в Україні. 

Танки оснащені передовими системами управління вогнем, композитним бронюванням та 125-мм гладкоствольною гарматою. Раніше представники Міністерства оборони Таїланду називали "Оплот" найсучаснішим танком на озброєнні Королівської армії Таїланду.

Раніше повідомлялось, що між Таїландом та Камбоджею спалахнули бойові дії у четвер, 24 липня. Конфлікт розпочався на спірній ділянці біля храму Та Муен Том.

Також ми інформували, що Таїланд запровадив нові правила для вʼїзду іноземців. Туристи повинні заповнювати електронну картку прибуття TDAC.

Укроборонпром зброя Таїланд конфлікт танки ВПК
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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