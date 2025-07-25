В конфликте между Таиландом и Камбоджей приняли участие украинские Т-84 Оплот

Украинский танк Т-84 "Оплот". Фото: УкрОборонПром

Таиланд впервые применил в боевых действиях против Камбоджи основные танки Т-84 "Оплот" украинского производства. Украинские танки стреляли по военным позициям Камбоджи.

Об этом сообщает Defence-blog.

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Местные СМИ и наблюдатели оборонной сферы в Таиланде сообщают, что Королевская армия Таиланда применила танки во время штурма камбоджийских военных позиций в районе вблизи тайско-камбоджийской границы.

Сомпонг Нондхаса, известный тайский комментатор по вопросам оружия, опубликовал в интернете сообщение: "Конница "Оплотов" — рыцари поля боя — вступила в бой. Сегодня днем Королевская тайская армия развернула танки "Оплот" для обстрела камбоджийских войск вблизи базы Пхра Вихан...".

Сколько "Оплотов" у Таиланда

Таиланд заказал 49 единиц в 2011 году по контракту с Харьковским конструкторским бюро. Т-84 "Оплот" — это значительно модернизированная версия советского Т-80, разработанная и изготовленная в Украине.

Танки оснащены передовыми системами управления огнем, композитным бронированием и 125-мм гладкоствольной пушкой. Ранее представители Министерства обороны Таиланда называли "Оплот" самым современным танком на вооружении Королевской армии Таиланда.

Ранее сообщалось, что между Таиландом и Камбоджей вспыхнули боевые действия в четверг, 24 июля. Конфликт начался на спорном участке возле храма Та Муен Том.

Также мы информировали, что Таиланд ввел новые правила для въезда иностранцев. Туристы должны заполнять электронную карточку прибытия TDAC.