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Главная Новости дня Украинские Т-84 "Оплот" были в бою между Таиландом и Камбоджей

Украинские Т-84 "Оплот" были в бою между Таиландом и Камбоджей

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 06:19
В конфликте между Таиландом и Камбоджей приняли участие украинские Т-84 Оплот
Украинский танк Т-84 "Оплот". Фото: УкрОборонПром

Таиланд впервые применил в боевых действиях против Камбоджи основные танки Т-84 "Оплот" украинского производства. Украинские танки стреляли по военным позициям Камбоджи.

Об этом сообщает Defence-blog.

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Что известно об участии Т-84 "Оплот" в боях

Местные СМИ и наблюдатели оборонной сферы в Таиланде сообщают, что Королевская армия Таиланда применила танки во время штурма камбоджийских военных позиций в районе вблизи тайско-камбоджийской границы.

Сомпонг Нондхаса, известный тайский комментатор по вопросам оружия, опубликовал в интернете сообщение: "Конница "Оплотов" — рыцари поля боя — вступила в бой. Сегодня днем Королевская тайская армия развернула танки "Оплот" для обстрела камбоджийских войск вблизи базы Пхра Вихан...".

Сколько "Оплотов" у Таиланда

Таиланд заказал 49 единиц в 2011 году по контракту с Харьковским конструкторским бюро. Т-84 "Оплот" — это значительно модернизированная версия советского Т-80, разработанная и изготовленная в Украине.

Танки оснащены передовыми системами управления огнем, композитным бронированием и 125-мм гладкоствольной пушкой. Ранее представители Министерства обороны Таиланда называли "Оплот" самым современным танком на вооружении Королевской армии Таиланда.

Ранее сообщалось, что между Таиландом и Камбоджей вспыхнули боевые действия в четверг, 24 июля. Конфликт начался на спорном участке возле храма Та Муен Том.

Также мы информировали, что Таиланд ввел новые правила для въезда иностранцев. Туристы должны заполнять электронную карточку прибытия TDAC.

Укроборонпром оружие Таиланд конфликт танки ВПК
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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