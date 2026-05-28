Какие условия ЕС назвала Кая Каллас для России на возможных переговорах по Украине

Главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что во время потенциальных переговоров по завершению войны в Украине необходимо обсуждать вопрос присутствия российских войск в непризнанном Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

Каллас озвучила возможные требования ЕС к России

Отвечая на вопрос о потенциальных переговорах между Украиной и РФ, Каллас подчеркнула, что Россия должна выполнять международные обязательства и уважать суверенитет соседних государств.

"Россия должна уважать международные соглашения, в которых они обязались не атаковать соседей и уважать их суверенитет", — заявила дипломат.

По словам главы европейской дипломатии, если Москва требует от Украины определенных уступок, аналогичные условия должны применяться и к самой России. В частности, речь идет о возможном сокращении армии.

Кроме того, Каллас заявила, что Европу беспокоит присутствие российских военных в Молдове и Грузии.

"Например, зеркальное выполнение уступок, которые они требовали от Украины. Например, сокращение вооруженных сил. Это должно касаться и России. И конечно, большую озабоченность вызывают такие вопросы, как российские войска в Молдове и Грузии. В интересах европейской безопасности - чтобы этих войск там не было. И чтобы они не вмешивались в выборы в других странах", — заявила Каллас.

Кая Каллас назвала такую позицию ЕС "максималистским подходом", однако добавила, что Россия также выдвигает максималистские требования во время обсуждений.

Также она прокомментировала информацию о том, что Евросоюз пока не планирует определять отдельного представителя для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мне кажется, это ловушка. Россия хочет, чтобы мы обсуждали, кто будет говорить с ними. Они уже определяют, кто подходит, а кто нет. Не будем попадать в эту ловушку", — подчеркнула Каллас.

В то же время, главный дипломат ЕС заявила, что переговоры всегда являются коллективной работой.

