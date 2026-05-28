Главная Новости дня Каллас назвала условия ЕС для России на возможных переговорах по Украине

Дата публикации 28 мая 2026 17:14
Какие условия ЕС назвала Кая Каллас для России на возможных переговорах по Украине
Кайя Каллас. Фото: АР

Главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что во время потенциальных переговоров по завершению войны в Украине необходимо обсуждать вопрос присутствия российских войск в непризнанном Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

Об этом со ссылкой на DW сообщает Новини.LIVE.

Каллас озвучила возможные требования ЕС к России

Отвечая на вопрос о потенциальных переговорах между Украиной и РФ, Каллас подчеркнула, что Россия должна выполнять международные обязательства и уважать суверенитет соседних государств.

"Россия должна уважать международные соглашения, в которых они обязались не атаковать соседей и уважать их суверенитет", — заявила дипломат.

По словам главы европейской дипломатии, если Москва требует от Украины определенных уступок, аналогичные условия должны применяться и к самой России. В частности, речь идет о возможном сокращении армии.

Кроме того, Каллас заявила, что Европу беспокоит присутствие российских военных в Молдове и Грузии.

"Например, зеркальное выполнение уступок, которые они требовали от Украины. Например, сокращение вооруженных сил. Это должно касаться и России. И конечно, большую озабоченность вызывают такие вопросы, как российские войска в Молдове и Грузии. В интересах европейской безопасности - чтобы этих войск там не было. И чтобы они не вмешивались в выборы в других странах", — заявила Каллас.

Кая Каллас назвала такую позицию ЕС "максималистским подходом", однако добавила, что Россия также выдвигает максималистские требования во время обсуждений.

Также она прокомментировала информацию о том, что Евросоюз пока не планирует определять отдельного представителя для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Мне кажется, это ловушка. Россия хочет, чтобы мы обсуждали, кто будет говорить с ними. Они уже определяют, кто подходит, а кто нет. Не будем попадать в эту ловушку", — подчеркнула Каллас.

В то же время, главный дипломат ЕС заявила, что переговоры всегда являются коллективной работой.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что посольство США покидает Киев после угроз России нанести удар по столице. Об этом сообщила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас во время общения с журналистами. Однако МИД Украины опроверг эту информацию.

Кроме того, Новини.LIVE отмечал, что Кая Каллас считает, что мирные переговоры по Украине зашли в тупик. По мнению главного дипломата ЕС, телефонные разговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным неоднозначны.

 

Европейский союз война в Украине Кайя Каллас Россия
Штин Ульяна
