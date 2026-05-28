Какие условия ЕС назвала Кая Каллас для России на возможных переговорах по Украине

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що під час потенційних переговорів щодо завершення війни в Україні необхідно обговорювати питання присутності російських військ у невизнаному Придністров’ї, Абхазії та Південній Осетії.

Каллас озвучила можливі вимоги ЄС до Росії

Відповідаючи на запитання про потенційні переговори між Україною та РФ, Каллас наголосила, що Росія має виконувати міжнародні зобов’язання та поважати суверенітет сусідніх держав.

"Росія повинна поважати міжнародні угоди, в яких вони зобов’язалися не атакувати сусідів і поважати їхній суверенітет", — заявила дипломатка.

За словами очільниці європейської дипломатії, якщо Москва вимагає від України певних поступок, аналогічні умови мають застосовуватися і до самої Росії. Зокрема, йдеться про можливе скорочення армії.

Крім того, Каллас заявила, що Європу турбує присутність російських військових у Молдові та Грузії.

"Наприклад, дзеркальне виконання поступок, які вони вимагали від України. Наприклад, скорочення збройних сил. Це має стосуватися і Росії. І звичайно, велику заклопотаність викликають такі питання, як російські війська в Молдові та Грузії. В інтересах європейської безпеки — щоб цих військ там не було. І щоб вони не втручалися у вибори в інших країнах", — заявила Каллас.

Кая Каллас назвала таку позицію ЄС "максималістським підходом", однак додала, що Росія також висуває максималістські вимоги під час обговорень.

Також вона прокоментувала інформацію про те, що Євросоюз наразі не планує визначати окремого представника для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Мені здається, це пастка. Росія хоче, щоб ми обговорювали, хто буде говорити з ними. Вони вже визначають, хто підходить, а хто ні. Не будемо потрапляти в цю пастку", — наголосила Каллас.

Водночас, головна дипломатка ЄС заявила, що переговори завжди є колективною роботою.

