Работают ли ТРЦ в Дубае и какова обстановка 6 марта

По состоянию на 6 марта в Дубае довольно мало людей на улицах. Однако, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью из-за ударов Ирана, торговые центры продолжают работать.

Сегодня, 6 марта, в Дубае улицы довольно пустые, людей мало. Однако торговые центры продолжают работать несмотря на сложную ситуацию с безопасностью на фоне ударов Ирана.

В частности, крупнейший торгово-развлекательный центр в мире Dubai Mall принимает посетителей. Там людей довольно много по сравнению с улицами города. Ведь улицы крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов пустые. Нет ни пешеходов, ни автомобилей, что очень необычно для Дубая.

Что известно об атаках Ирана на Дубаи

Напомним, что 28 февраля Иран атаковал Дубай. В городе раздавались мощные взрывы, а также был виден дым.

Впоследствии в тот же день Иран повторно нанес удары по Дубаю. В результате обстрела пострадали гражданские. Тогда сообщалось, что это были не обломки баллистической ракеты, а падение иранского "Шахеда".

Уже 1 марта стало известно, что из-за закрытия регионального воздушного пространства, авиакомпания Emirates временно приостановила все полеты в и из Дубая.

В воскресенье, 1 марта, Иран снова атаковал Дубай. В середине небоскреба произошел масштабный пожар после иранской атаки.

Впоследствии, 2 марта, стало известно, что аэропорты Дубая снова заработают. Однако из-за военной эскалации будут действовать ограничения для пассажиров.

В среду, 4 марта, появилась информация, что после атаки Ирана на Дубаи вблизи стратегического порта Джебель-Али нашли обломки российского дрона "Герань-2". По предварительным данным, дрон был сбит системами противовоздушной обороны ОАЭ.