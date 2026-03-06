Відео
Головна Новини дня Яка нині ситуація у Дубаї та чи працюють ТЦ

Яка нині ситуація у Дубаї та чи працюють ТЦ

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 22:27
Яка ситуація у Дубаї 6 березня — чи працюють магазини
Загальний вигляд хмарочоса Бурдж-Халіфа в Дубаї. Ілюстративне фото: Reuters

У п'ятницю, 6 березня, з огляду на безпекову ситуацію через атаки Ірану у Дубаї міські вулиці майже безлюдні, тоді як великі торгові центри продовжують працювати. Зокрема, один із найбільших ТРЦ у світі — Dubai Mall — приймає відвідувачів і залишається доволі людним.

Про це інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Ситуація у Дубаї 6 березня

Сьогодні, 6 березня, у Дубаї вулиці доволі пусті, людей мало. Однак торгівельні центри продовжують працювати попри складну безпекову ситуацію на тлі ударів Ірану.

Зокрема, найбільший торгово-розважальний центр у світі Dubai Mall приймає відвідувачів. Там людей доволі багато у порівнянні з вулицями міста. Адже вулиці найбільшого міста Об'єднаних Арабських Еміратів порожні. Немає ні пішоходів, ні автівок, що є дуже незвичним для Дубая.

Що відомо про атаки Ірану на Дубаї

Нагадаємо, що 28 лютого Іран атакував Дубай. У місті лунали потужні вибухи, а також було видно дим.

Згодом того ж дня Іран повторно завдав ударів по Дубаю. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні. Тоді повідомлялося, що це були не уламки балістичної ракети, а падіння іранського "Шахеду".

Вже 1 березня стало відомо, що через закриття регіонального повітряного простору, авіакомпанія Emirates тимчасово призупинила всі польоти до та з Дубая.

У неділю, 1 березня, Іран знову атакував Дубай. В середині хмарочоса сталася масштабна пожежа після іранської атаки.

Згодом, 2 березня, стало відомо, що аеропорти Дубая знову запрацюють. Однак через військову ескалацію діятимуть обмеження для пасажирів.

У середу, 4 березня, з'явилася інформація, що після атаки Ірану на Дубаї поблизу стратегічного порту Джебель-Алі знайшли уламки російського дрона "Герань-2". За попередніми даними, дрон був збитий системами протиповітряної оборони ОАЕ.

США Іран Ізраїль вибух Дубай ОАЕ війна
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
