Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из интервью

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что не следует ожидать мгновенного мира в результате переговоров с Россией. Однако продвижение в вопросах есть, и договоренность о новой встрече тому показатель.

Об этом он сказал в интервью для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что сказал Гетманцев о результатах мирных переговоров с Россией

Нардеп отметил, что общество всегда ожидает от подобных встреч быстрого мира, однако этого не произошло и вряд ли должно было бы произойти. В то же время переговорщики уже имеют конкретные сдвиги.

"На самом деле, самым важным результатом является то, что переговоры продолжаются и будет следующий раунд. И, собственно, те результаты, которые есть, они не такие, как мы хотели бы ожидать все, но они точно есть. Например, в военной части, военно-технической части по разведению войск и по прекращению контроля за прекращением огня уже есть определенные договоренности. Мы об этом с вами слышим", — сказал Гетманцев.

Также он отметил, что закрытость процесса является положительным маркером. Обе стороны — и Киев, и Москва сознательно избегают публичности, чтобы не сорвать хрупкий прогресс.

"Это также вселяет надежду на то, что все произойдет, и мир состоится в этом году в Украине", — добавил нардеп.

Украинская армия является сильнейшей в Европе

Отдельно Гетманцев коснулся также темы Вооруженных сил Украины. Он отметил, что сегодня украинская армия по уровню боевого опыта и навыков значительно превосходит любые вооруженные силы на континенте.

Председатель финансового комитета ВРУ подчеркнул, что даже объединенный военный потенциал европейских государств сегодня не способен сравниться с умениями украинских защитников.

Однако вместо того, чтобы первыми пригласить уникальное по своей прочности государство в общее пространство безопасности, Запад сознательно выбирает тактику удобного наблюдения и промедления.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский анонсировал, что четвертый раунд переговоров между Украиной и РФ снова состоится в Швейцарии.

Также мы писали, что президент в интервью AFP заявил, что Силы обороны Украины отбили у россиян 300 квадратных километров нашей территории.