Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Какое главное достижение в переговорах с РФ — Гетманцев ответил

Какое главное достижение в переговорах с РФ — Гетманцев ответил

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 00:53
Переговоры Украины и России - Гетманцев назвал главное достижение
Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Кадр из интервью

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что не следует ожидать мгновенного мира в результате переговоров с Россией. Однако продвижение в вопросах есть, и договоренность о новой встрече тому показатель.

Об этом он сказал в интервью для Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

Что сказал Гетманцев о результатах мирных переговоров с Россией

Нардеп отметил, что общество всегда ожидает от подобных встреч быстрого мира, однако этого не произошло и вряд ли должно было бы произойти. В то же время переговорщики уже имеют конкретные сдвиги.

"На самом деле, самым важным результатом является то, что переговоры продолжаются и будет следующий раунд. И, собственно, те результаты, которые есть, они не такие, как мы хотели бы ожидать все, но они точно есть. Например, в военной части, военно-технической части по разведению войск и по прекращению контроля за прекращением огня уже есть определенные договоренности. Мы об этом с вами слышим", — сказал Гетманцев.

Также он отметил, что закрытость процесса является положительным маркером. Обе стороны — и Киев, и Москва сознательно избегают публичности, чтобы не сорвать хрупкий прогресс.

"Это также вселяет надежду на то, что все произойдет, и мир состоится в этом году в Украине", — добавил нардеп.

Украинская армия является сильнейшей в Европе

Отдельно Гетманцев коснулся также темы Вооруженных сил Украины. Он отметил, что сегодня украинская армия по уровню боевого опыта и навыков значительно превосходит любые вооруженные силы на континенте.

Председатель финансового комитета ВРУ подчеркнул, что даже объединенный военный потенциал европейских государств сегодня не способен сравниться с умениями украинских защитников.

Однако вместо того, чтобы первыми пригласить уникальное по своей прочности государство в общее пространство безопасности, Запад сознательно выбирает тактику удобного наблюдения и промедления.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский анонсировал, что четвертый раунд переговоров между Украиной и РФ снова состоится в Швейцарии.

Также мы писали, что президент в интервью AFP заявил, что Силы обороны Украины отбили у россиян 300 квадратных километров нашей территории.

ВСУ Даниил Гетманцев армия война в Украине Россия мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации