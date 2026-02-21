Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев назвав головний здобуток переговорів з РФ

Гетманцев назвав головний здобуток переговорів з РФ

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 00:53
Гетманцев озвучив результати у мирних переговорах України та Росії
Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Кадр з інтерв'ю

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив, що головне досягнення в мирних переговорах з РФ полягає в тому, що будуть нові зустрічі і продовження діалогу. Він зазначив, що не варто одразу очікувати на мир, але результати у переговорах вже є.

Про це він сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Гетманцев про результати мирних переговорів з Росією

Нардеп зазначив, що суспільство завжди очікує від подібних зустрічей швидкого миру, однак цього не відбулося і навряд чи мало б відбутися. Водночас переговорники вже мають конкретні зрушення.

"Насправді, найважливішим результатом є те, що перемовини тривають і буде наступний раунд. І, власне, ті результати, які є, вони не такі, як ми хотіли б очікувати всі, але вони точно є. Наприклад, в військовій частині, військово-технічній частині щодо розведення військ і щодо припинення контролю за припиненням вогню вже є певні домовленості. Ми про це з вами чуємо", — сказав Гетманцев.

Також він наголосив, що закритість процесу є позитивним маркером. Обидві сторони — і Київ, в Москва свідомо уникають публічності, аби не зірвати крихкий прогрес.

"Це також вселяє надію на те, що все відбудеться, і мир відбудеться цього року в Україні", — додав нардеп.

Українська армія є найсильнішою в Європі

Окремо Гетманцев торкнувся також теми Збройних сил України. Він зазначив, що сьогодні українська армія за рівнем бойового досвіду та навичок значно переважає будь-які збройні сили на континенті.

Голова фінансового комітету ВРУ підкреслив, що навіть об'єднаний військовий потенціал європейських держав сьогодні не здатен зрівнятися з вміннями українських захисників.

Однак замість того, щоб першими запросити унікальну за своєю міцністю державу до спільного безпекового простору, Захід свідомо обирає тактику зручного спостереження та зволікання.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував, що четвертий раунд переговорів між Україною та РФ знову відбудеться у Швейцарії.

Також ми писали, що президент в інтерв'ю AFP заявив, що Сили оборони України відбили у росіян 300 квадратних кілометрів нашої території.

ЗСУ Данило Гетманцев армія війна в Україні Росія мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації